Белоруску депортировали из Мексики, куда она прилетела отдыхать 29.10.2021, 16:32

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Вместо отпуска нервный срыв и потеря денег.

Несколько месяцев назад Евгения вышла замуж за белорусского американца. Супруг живет и работает в США, но временами наведывается в Беларусь. Любовь на расстоянии, как и брак, хоть и закаляет отношения, но переживается достаточно тяжело, поэтому девушка хотела поскорее оказаться в объятьях мужа уже на другой стороне Земли, пишет «Онлайнер».

Процедура по воссоединению семьи занимает около года, а то и дольше. Евгения попробовала получить студенческую визу в США, но — увы — два отказа. Может, просто провести отпуск в Мексике? К сожалению, и этому не суждено было случиться: по прилете девушку развернули обратно из-за подозрения в нелегальной иммиграции.

— Поступила в языковую школу, заплатила $300 за учебу и $500 налога. Думала, пока я буду учиться в США, смогу видеться с мужем. Но нет, мне пришло два отказа на получение студенческой визы, — рассказывает девушка.

Устав от отказов и тягостного ожидания, пара решила провести двухнедельный отпуск в Мексике. Мужчина взял билеты из Америки, девушка из Минска с пересадкой в Стамбуле. Вылетала героиня 5 сентября, спустя два дня оказалась в исходной точке.

— В Мексику направлялись без тура, просто взяли билеты туда и обратно через две недели. Летела одна, а с собой у меня был лишь маленький чемодан, в который поместились купальники, одежда и документы. Отбывала из Минска 5 сентября, прошла все контроли в Стамбуле, с пересадкой перелет занял где-то 17 часов. По прилете в Канкун на контроле меня спросили, почему я лечу одна. Ответила, что я с мужем, только он летит другим рейсом из Филадельфии. Пройдемте, сказал мне сотрудник аэропорта.

Тогда ничего не поняла, думала, может, дополнительная проверка. «Вот ваш шкафчик, положите в него свои вещи», — попросили меня, что я и сделала. Затем посадили в камеру с нелегальными мигрантами. Камера находилась прямо в аэропорту, в ней я была единственной девушкой.

В камере просидела несколько часов, места было мало, находилась на полу в углу. Затем нас вывели и стали фотографировать, сказали, что я не могу попасть в страну и меня отправляют в Стамбул. Объяснили это тем, что в США идет большой наплыв мигрантов через Мексику, а я как раз недавно пыталась получить визу. И с учетом двух отказов и таким скорым решением прилететь в отпуск к ним сложилось впечатление, что я буду пробовать нелегально пересекать границу. «Извините, в следующий раз», — сказал сотрудник аэропорта, взял меня под руки и повел к самолету.

Мои вещи, телефон и паспорт были у сопровождающего. Единственное, о чем я просила, — это позвонить мужу, который ждал меня в аэропорту и вот уже несколько часов не получал от меня вестей. Я запаниковала, начала вырываться, рыдать и просить: пожалуйста, пожалуйста, дайте мне написать всего одно сообщение. Мои вещи уже были в самолете, но я сопротивлялась — меня пытались затолкнуть в него. В какой-то момент я вырвала свой телефон, но интернет подвел, его не было. Тот рейс был задержан из-за меня, и бортпроводники нашли выход из ситуации, поставив ультиматум: либо я сажусь и лечу в Минск, либо мне ставят запрет на въезд в страну на 10 лет. После этого смысла сопротивляться уже не было.

Они имеют право на все, если хотят: есть какие-то подозрения или основания — вас развернут. Муж все это время пытался меня найти, но, кроме предложений о взятке, от сотрудников аэропорта ничего не получал. Уже после пребывания какое-то время у терминала ему то ли кто-то рассказал, то ли он сам понял, что случилось, и вернулся в США.

В самолете Евгения по-прежнему пребывала в стрессе и панике, от нее отсадили ближайших пассажиров, усердно предлагали еду, плед и воду, но безуспешно, ей нужен был интернет. Она просила пассажиров и бортпроводников дать ей телефон — свой она получила. Домой возвращалась за счет купленных обратно билетов.

— В Стамбуле в аэропорту я была в закрытой части, где находилось очень много мигрантов. Они сидели семьями, на полу — страшно, тем более в пандемию. Подключиться к интернету, равно как и обменять деньги, без паспорта там невозможно. Я снова запаниковала, села на пол и зарыдала. Меня полностью сопровождали от Мексики до Минска, паспорт и вещи отдали только в Беларуси. От 40 часов в самолете и ожидания мой организм был обезвожен. В Минске встречали родственники.

Отойдя после этого инцидента, пара сумела встретиться, но уже в Стамбуле. Говорить о финансовых потерях героине больно, она сама их не подсчитывала для душевного спокойствия.

— Отель стоил около $600, билеты — около $2 тысяч, плюс тесты и оплата учебы в языковой школе. Сейчас я не могу планировать свою жизнь. Возможно, США откроют границы для туристов, может, я туда попаду в ноябре, а может, в октябре 2023 года. Морально очень сложно пережить эту разлуку, абсурд, мы же семья. Уже привыкла жить по его часовому поясу, созваниваемся часто, но жизнь не сказка — он тоже не может взять и бросить бизнес, приехать сюда и жить на постоянной основе. Вот сейчас муж зарегистрировал меня на лотерею Green Card, пробую все возможные способы, — заканчивает Евгения.

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