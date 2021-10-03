The Washington Post: Единственный приемлемый курс сейчас — это уход Лукашенко 13 3.10.2021, 12:36

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Ведущее американское издание призвало в жестким мерам против «раковой опухоли» в центре Европы.

В Европе гноится рак. Александр Лукашенко, диктатор Беларуси, украл результаты президентских выборов, бросил сотни людей в тюрьмы за демонстрацию против него, приказал захватить гражданский авиалайнер, чтобы схватить диссидента, и теперь использует беспомощных и бедных мигрантов в качестве оружия против своих соседей Польши и Литвы, пишет The Washington Post (перевод — Charter97.org).

Последнее возмущение подчеркивает, что Лукашенко представляет собой угрозу не только для его собственного осажденного населения. Он экспортирует свою бандитскую деятельность, и Европейский Союз должен противостоять ему.

После того, как Лукашенко правил Беларусью с 1994 года, он потерпел поражение на выборах в августе 2020 года, но вынудил победившую, Светлану Тихановскую, бежать и объявил себя победителем, вызвав массовые уличные протесты и аресты. 23 мая этого года режим вынудил Ryanair совершить посадку рейса 4978 в Минске, чтобы власти могли схватить двух его пассажиров, активиста оппозиции и журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. В ответ Евросоюз, США, Великобритания и Канада ввели новые санкции, а Евросоюз запретил европейским авиакомпаниям совершать полеты над воздушным пространством Беларуси.

Вскоре частота рейсов из Ирака в Беларусь стала увеличиваться. Самолеты перевозили пассажиров, которые заплатили тысячи долларов за возможность попасть в Европейский Союз. Полеты были организованы белорусскими туристическими агентствами и привлекли мигрантов и соискателей убежища не только из Ирака, но также из Африки и Афганистана. Мигрантов разместили в минской гостинице, а затем отвезли на границу с Польшей и Литвой.

Наплыв мигрантов нарастает. Около 500 человек в день приземляются в Минске, забивая аэропорт в ожидании въездных виз, а 29 сентября Польша сообщила о 473 попытках пересечь границу из Беларуси – это самый высокий показатель за день. Когда мигранты достигают границы, Польша и Литва не приветствуют их.

BBC обнаружила группу мужчин из африканских стран, дрожащих в лесу в приграничном районе. Один нигериец сказал, что их толкали между двумя странами, как в мяч в футболе. Белорусские пограничники загоняют их через колючую проволоку. 19 сентября трое мужчин были найдены мертвыми на польской стороне границы после переохлаждения и истощения; женщина была найдена мертвой на белорусской стороне, в метре от границы.

Мигрантов жестоко эксплуатируют, заманивают в Беларусь обещанием въезда в ЕС, а затем выбрасывают за линию в другие страны. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что поток людей стал результатом «систематических, организованных» действий Беларуси, когда с начала августа на границе были замечены более 7000 мигрантов, в основном с Ближнего Востока.

В ответ Евросоюз объявил о мерах, которые усложнят доступ белорусских чиновников к ЕC визам. Но этого было недостаточно. Последний раунд экономических санкций, введенных блоком, включал в себя многочисленные лазейки, которые необходимо закрыть. Лукашенко не хватает легитимности и он ведет себя предосудительно. Единственный приемлемый курс сейчас – это его уход.

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