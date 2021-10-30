Андрей Санников: Забастовка — это законно 6 30.10.2021, 13:08

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К стачке присоединятся чиновники и силовики.

В связи с объявлением в Беларуси с 1 ноября общенациональной забастовки, экс-кандидат в президенты, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников выступил с обращением:

- Дорогие соотечественники!

Как вы знаете, Белорусское объединение рабочих и его лидер Сергей Дылевский обьявили о подготовке общенациональной забастовки.

Я полностью разделяю и поддерживаю эту инициативу. Более того, я считаю ее самым адекватным способом выхода из глубочайшего кризиса, в который нас завели бездарные самозванцы. В сегодняшней ситуации то, что предложено БОРом (Белорусским объединением рабочих), - защищает не только наши права, не только является продолжением революции и процесса смены власти в Беларуси, который обязательно закончится победой, но и защищает нашу независимость.

Предложена новая форма забастовки: оставайтесь дома, не ходите на службу, в учреждения. Это очень мудрая и форма, и сама инициатива, потому что в Беларуси сегодня свирепствует самая страшная волна эпидемии ковида. Лукашенко делает все, чтобы как можно больше людей заразились этой страшной болезнью, как можно больше людей от нее погибли. Часто говорят: давайте сделаем это, давайте сменим власть, давайте проведем забастовку ради наших детей. Я скажу: давайте сделаем это ради наших пожилых родителей. Геноцид Лукашенко направлен прежде всего против них, прежде всего против стариков.

10 требований, которые выдвинули рабочие, являются абсолютно законными, также как и сама забастовка. Я это говорю ответственно, потому что это соответствует и внутреннему, и международному законодательству, прежде всего Конвенции МОТ (Международной организации труда), Всеобщей декларации прав человека. А вот препятствование этой забастовки, препятствование движению на смену власти, положенное нам по праву, будет наказываться международными санкциями.

Я думаю, что к забастовке могут присоединиться не только работники, но и чиновники, и силовики. Для этого нужно сделать только один шаг: вспомнить о своем достоинстве, перестать быть холуем, посмотреть в глаза своей семье, своим гражданам и присоединиться к общему движению народа Беларуси на смену власти, этой преступной, бандитской власти.

Мы обязательно добьемся свободы. Жыве Беларусь!

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