«Шин на всех не хватает, цены будут только расти» 2 8.10.2021, 10:09

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Что происходит на шинном рынке и на чем можно сэкономить?

Пока на улице светит солнце и до "дня жестянщика" далеко, редкие автолюбители задумываются о покупке зимних шин. Между тем специалисты рекомендуют переобуваться уже при среднесуточной температуре ниже +8 градусов тепла.

О том, к чему готовиться в этом сезоне, на какие модели шин стоит обратить внимание и на чем можно сэкономить, abw.by поговорил с представителями официального импортёра шин и дисков в Беларусь – компании «Колесоплюс».

– Что сейчас пользуется наибольшим спросом? Какие тренды наблюдаются на шинном рынке?

– За последнее время белорусский автопарк сильно преобразился. О каких-то особенно популярных размерах можно было говорить несколько лет назад, сейчас же покупается абсолютно все. Много машин было привезено в страну из Европы и США, это тоже влияет на спрос. Самый яркий пример изменения рынка – востребованность 155/70 R19 для BMW i3. Раньше такие размеры мало кого беспокоили.

– Что обычно интересует покупателей?

– Как бы ни было грустно, но чаще всего шины выбираются исключительно по цене. При этом все хотят хорошее и недорогое. Желание вполне естественное и понятное. Вопрос не в том, что самые доступные шины - плохие. Каждый бренд, предлагаемый нашей компанией, прошёл проверку годами и опытом. Вместе с тем, мы постоянно говорим о том, что крайне важно делать выбор исходя из реальных условий эксплуатации, стиля езды, рекомендаций производителя автомобиля, веса автомобиля под нагрузкой и т.д. Такой подход гарантирует комфорт и безопасность водителя и его пассажиров. Руководствуясь только стоимостью, можно серьёзно потерять на дистанции, такая экономия сомнительна.

Стоит отметить, что покупатели с более солидными бюджетами также порой допускают ошибку, придерживаясь исключительно принципа: дороже – значит лучше.

Резюмируя вышесказанное, логика правильного подбора простая: сначала получить профессиональную консультацию эксперта (благо она сегодня бесплатная), а уже потом выбирать по цене, исходя из собственных возможностей и доступных вариантов в наличии.

– Как в нынешних реалиях чувствуют себя недорогие китайские шины?

– Понятие «недорогие» и «китайские» сегодня уже устарело. Их стоимость в последнее время заметно выросла. Это в первую очередь связано с существенным удорожанием логистики. В некоторых размерах они по цене уже вплотную приблизились к популярным моделям от той же Nokian. Когда за сопоставимые деньги можно приобрести шины более именитых брендов, проверенных временем - выбор очевиден.

Стоит отметить, что по некоторым производителям из Китая мы отмечаем значительное улучшение качества продукта, именно поэтому в нашем ассортименте можно увидеть шины Goodride. В 2019 году этот производитель ворвался в ТОП 10 мировых производителей шин, а за 2 года продаж в Беларуси зарекомендовал себя с очень хорошей стороны. Ярким маркером является то, что этот бренд в Беларуси сегодня практически не купить – настолько высокий спрос на него в мире.

– Какие шины или модели шин будут в топе продаж в этом сезоне?

– Пока прогнозировать трудно, поскольку много зависит от погоды. Например, предыдущей холодной зимой пользовались спросом шины со скандинавским рисунком, а "всесезонка" на фоне общих продаж была почти незаметной. В то же время несколько мягких зим до этого большинство покупателей выбирало "еврозиму", да и желающих приобрести всесезонные шины с учетом температур около нуля зимой и городских поездок было гораздо больше.

Поэтому сейчас говорить о каком-то топе будет не совсем правильно. Многое решает в первую очередь стоимость. "Белшину" и Viatti выбирают из-за доступных цен, один из лидеров продаж – сербский Kormoran, который как раз и недорогой, и качественный за свои деньги. После Kormoran можно отметить Nokian с бюджетной линейкой Nordman: цены на нее остаются доступными, при этом бренд хорошо себя зарекомендовал. Более дорогие шины вроде Goodyear или Michelin покупаются заметно реже, хотя пока в этом сезоне у Goodyear цены очень хорошие.

Стабильно пользуются спросом Artmotion от "Белшины". Это бюджетная доступная модель, которую любят за ходимость и в целом за сочетание цены и качества. В ней покупатели ценят протектор, который "гребет", тишину и мягкость.

Отлично себя зарекомендовал Kormoran (дочерний бренд группы компаний Michelin). За этим брендом закрепилась репутация надёжных шин, с пробегами за 80 000 км., доступных по цене. В связке с гарантией 5 лет на заводской брак – она работает лучше любой рекламы. Эти шины идеально подходят для наших зим. Видимо поэтому их часто ставят на коммерческие автомобили каршеринга и такси.

Один из лидеров продаж – Nokian Nordman. Это недорогие шины от именитого бренда. Их ценят за сбалансированные ходовые качества, а рисунок протектора позволяет чувствовать себя уверенно даже в сложных зимних условиях.

Довольно известный представитель "скандинавских" шин – Michelin X-Ice Snow. Как можно легко понять из названия, шина рассчитана на довольно суровые зимы. Протектор имеет специальные увеличенные каналы для эффективного отведения воды и снега из пятна контакта.

Новинка предыдущего сезона – Continental WinterContact TS 870, которая является улучшенной версией предыдущей модели TS 860. Шина разработана как раз с учетом мягких зим, хотя не пасует и при наступлении низких температур.

– Стоит ли покупать шины сейчас, если хочется сэкономить в разгар сезона?

– Почти наверняка шины в ближайшем будущем подорожают. Автолюбители часто думают, что цены поднимают продавцы из-за желания дополнительно заработать. На самом деле это не так. Дефицит сырья, подорожавшая логистика – на цены влияют факторы, на которые мы не в силах повлиять самостоятельно. С теми же проблемами сталкиваются и заводы. Они регулярно присылают нам письма о будущем росте цен на их продукцию, потому мы лишь подстраиваемся к ситуации.

Кроме того, сейчас шин попросту на всех не хватает. Поставки осуществляются с задержками, машин становится только больше. Если есть возможность приобрести шины сейчас, то лучше с этим не затягивать.

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