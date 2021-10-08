Cтачка водителей в Гомеле набирает обороты 7 8.10.2021, 17:23

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Отменено огромное количество рейсов.

В Гомеле отменено большое количество рейсов, так называемые «власти» утверждают, что причиной отмены является острая нехватка водителей и пандемия коронавируса.

Водитель КУП «Горэлектротранспорт» рассказал «Флагштоку» о ситуации внутри предприятия:

«По собственному желанию уволиться практически невозможно — будь добр доработать до конца контракта. Срывы рейсов у нас есть практически каждый день. Причины две: нехватка водителей и техническое состояние машин. Ремзона с большего чинит машины, но все равно водители за свой счет регулярно покупают запчасти для своих машин. Стараемся не подводить наших пассажиров, но с каждым месяцем делать это все сложнее».

Эта ситуация в очередной раз показывает, как руководители на госпредприятиях относятся к нашим налогам. Ведь работают они только благодаря им. Вместо того чтобы починить транспорт и выплачивать нормальные зарплаты сотрудникам, где-то один хозяйственничек купит себе новую машину или устроит ремонт на даче. Так продолжаться не должно, пишет телеграм-канал БОР.

Близок час общереспубликанской забастовки. Время, когда мы вернем себе нашу родину, когда мы восстановим порядок, когда вернем себе право голоса. Время, когда когда мы все останемся дома!

Стачке быть!

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