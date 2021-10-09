Метод пустого стула Артем Черников

9.10.2021, 10:59

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Совмещаем лучшие практики и методики.

Сегодня в Беларуси происходит много событий, которые вот уже больше года будоражат весь мир. Узурпация власти, гибридная война, экономический кризис, коронавирус и тысячи заключенных. Выйти белорусам из созданной диктатором ситуации помогают все цивилизованные страны.

Диаспоры организованно требуют усиления санкций против режима и выступают в поддержку инициативы Сергея Дылевского — остаться дома. На самом деле эта практика пойдет на пользу не только рабочим. Мы поможем назначенному начальству попробовать знаменитую технику пустого стула.

Знаете, в чем заключается этот прием? Для этого эксперимента нужен обычный стул, на который вы посадите воображаемого собеседника. Начните рассказывать ему то, что вас волнует. Затем пересядьте на место «участника диалога» и попробуйте вжиться в его роль, довести его аргументы до себя.

Именно этот фокус придется провернуть заводским начальникам, когда опустеют цеха. Им долго придется представлять перед собой работников в касках и слушать их требования. Благо, их всего лишь десять и они озвучены Белорусским объединением рабочих. Находясь в цехах или на рабочих местах, начальство видит нас каждый день и это стало нормой для них. Они не боятся потерять рабочую силу, которая, по сути, их кормит. Однако совсем скоро придет день, когда им придется решать все вопросы самостоятельно.

Представьте ситуацию: ни одного рабочего специалиста, а только руководство предприятия в дорогих костюмах. Естественно, они попытаются сами попробовать работать. Но мы с вами знаем, как много времени необходимо, чтобы стать профессионалами своего дела. Ставлю на то, что им понадобится менее часа, чтобы понять, что без рабочих они не справятся.

Такой методикой могут воспользоваться не только рабочие заводов. Любой сотрудник докажет начальству ценность своего труда, прекратив работать. Бухгалтера могут оставить своих руководителей с трудными расчетами, секретари повесить на них сотни звонков, а водители заставить часами «крутить баранку».

Не пройдет и недели, как до самых высоких кабинетов дойдет понимание, что диктатора нужно убирать. И для этого нам не нужно много говорить и доносить свои требования. Нам нужно всего лишь позволить им услышать себя. Оставить их наедине.

Условия труда после такой терапии улучшатся на всех производствах страны, во всех офисах, во всех гаражах и депо. Помимо решения общей белорусской проблемы, такой метод страйка навсегда изменит отношения между начальством и рабочими в лучшую сторону.

Кто еще не создал запасы продуктов — самое время это сделать. Белорусский страйк совмещает в себе лучшие практики и методики, поэтому становится уникальным методом для перемен.

Стачке быть!

Артем Черников, специально для телеграм-канала «Баста!»

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