Стали известны подробности обрушения пятиэтажного жилого дома в Батуми 3 9.10.2021, 16:20

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11 октября объявлено в Грузии днем траура.

В Батуми спасатели достали из-под завалов здания еще двух погибших, один из них несовершеннолетний. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами вероятно остается еще один человек. На данном этапе количество погибших в результате обрушения жилого дома в Батуми составляет восемь человек.

В клинике остается один спасен из-под завалов - 36-летний мужчина, состояние которого врачи оценивают как тяжелое.

МВД Грузии задержало трех человек в рамках расследования по факту обрушения одного подъезда 7-этажного жилого корпуса в Батуми. Один из задержанных является владельцем квартиры на первом этаже.

Решением премьер-министра Ираклия Гарибашвили, 11 октября объявлено в Грузии днем траура.

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