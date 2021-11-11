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12 ноября, 18:00 – акция памяти Романа Бондаренко

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  • 11.11.2021, 19:38
  • 8,702
12 ноября, 18:00 – акция памяти Романа Бондаренко
Романа Бондаренко

Остановим страну на минуту в память о герое Беларуси.

12 ноября - годовщина смерти народного героя Беларуси Романа Бондаренко.

– Слова Романа «Я выхожу!» до сих пор звенят в сердце каждого свободного белоруса, - говорит известный белорусский бизнесмен и общественный деятель Вадим Прокопьев.

– Роман погиб от рук красно-зеленых фашистов. Убийцы установлены и остаются безнаказанными.

Я предлагаю в пятницу 12 ноября в 18:00 абсолютно всем замереть в минуте молчания.

Всем-всем-всем! Остановиться на минуту, вдумчиво помолчать и вспомнить подвиг Романа.

Пускай это станет еще одним способом нашего массового ритуального сопротивления.

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