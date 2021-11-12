Валерий Цепкало: Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!3
- 12.11.2021, 13:22
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Не позже декабря произойдет серьезная девальвация белорусской валюты.
Экс-кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало обратился к гражданам страны:
— Здравствуйте, дорогие друзья!
Вы знаете, что сегодня будет совещание Совета безопасности ООН, которое будет посвящено иммигрантскому кризису в Беларуси.
Совершенно очевидно всем, что этот кризис был спровоцирован самим режимом для того, чтобы оказать давление на Запад и, возможно, получить оттуда какие-то преференции, возможно, для того, чтобы Запад начал разговаривать с ним.
Но с террористами уже давным-давно не разговаривают. Против террористов в лучшем случае или в самом легком случае накладывают санкции.
Что будет происходить в ближайшее время в отношении Республики Беларусь?
В начале декабря будет введен четвертый пакет санкций, который принят преимущественно в отношении нефтегазового комплекса Республики Беларусь, «Белнефтехима» и «Белорусской калийной компании».
Поступление в бюджет денег, валюты резко уменьшится. Сейчас, в связи с этим кризисом, будут накладываться, возможно, новые санкции, будет рассматриваться пятый пакет санкций.
Давайте мы просто вспомним 2011 год. 2011 год, когда санкции были совершенно минимальными в отношении белорусского режима.
Что тогда произошло с белорусской валютой? А тогда произошло то, что 1 доллар стоил 3 тысячи рублей и он стал стоить 8,5 тысяч рублей. То есть, почти в 3 раза упала реальная стоимость белорусского рубля.
Сейчас будет происходить тоже самое. Я думаю, что не позже декабря месяца произойдет серьезная девальвация белорусской валюты.
Для того, чтобы не рисковать, для того, чтобы не испытывать судьбу, я призываю белорусов снимать деньги с рублевых счетов из банков и держать их в твердой валюте у себя дома. На этом этапе это будет более безопасно, на этом этапе это будет более правильно.
Уже сейчас деньги не поступают и не переводятся с западных банков в государственные белорусские банки. Поэтому, если у вас счета в «Беларусбанке», в «Белинвестбанке» и в других государственных банках, задумайтесь над тем, что у вас этих денег может не оказаться. Либо их объем существенным образом сократится.
И сегодня уже частные банки будут и готовятся к тому, чтобы отказывать в обслуживании государственным предприятиям. Я думаю, что все это вызовет серьезный кризис банковской системы.
Поэтому я еще раз вас призываю: подумайте в отношении того, чтобы все излишки средств, которые не являются движением по сиюминутным счетам, перевести в долларовые сбережения и ждать до того момента пока режим рухнет.
И совершенно очевидно, что продолжение деятельности, продолжение жизненного цикла этого режима будет приводить к ухудшению экономической ситуации.
Потому что нет никаких предпосылок для того, чтобы ситуация каким-то образом могла улучшаться. Инвестиций не будет, торговли не будет, прихода новых технологий не будет. Соответсвенно, будет просто устаревать и приходить в негодность то, что сегодня есть.
Поэтому еще раз подчеркиваю: дальнейшее существование этого режима будет серьезнейшим способом сказываться на деньгах, на кошельках всех белорусских граждан.