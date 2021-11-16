Несколько сотен мигрантов атаковали польских пограничников, забросав их камнями

Несколько сотен мигрантов атаковали польских пограничников, забросав их камнями2
- 16.11.2021, 8:47
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Атаку удалось отбить.
Группа мигрантов в несколько сотен человек в пыталась прорваться через границу в понедельник днем в районе Стажины, сообщил в понедельник вечером пресс-секретарь Подляской полиции Томаш Крупа. Он добавил, что мигранты бросали камни в пограничников, полицейских и солдат, передает tvp.info.
Томаш Крупа сообщил, что инцидент в районе Стажины (Хайнувский район) произошел с участием сотен мигрантов.
Пресс-секретарь добавил, что в сторону полицейских, пограничников и военнослужащих полетели камни.
- Один из них повредил шлем, защищающий голову полицейского. Атака отбита, - добавил Крупа.
На фотографиях, предоставленных в СМИ, можно увидеть поврежденный шлем, а также засеки и лежащие за ними битые доски.
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».