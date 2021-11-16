Несколько сотен мигрантов атаковали польских пограничников, забросав их камнями 2 16.11.2021, 8:47

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Атаку удалось отбить.

Группа мигрантов в несколько сотен человек в пыталась прорваться через границу в понедельник днем в районе Стажины, сообщил в понедельник вечером пресс-секретарь Подляской полиции Томаш Крупа. Он добавил, что мигранты бросали камни в пограничников, полицейских и солдат, передает tvp.info.

Томаш Крупа сообщил, что инцидент в районе Стажины (Хайнувский район) произошел с участием сотен мигрантов.

Пресс-секретарь добавил, что в сторону полицейских, пограничников и военнослужащих полетели камни.

- Один из них повредил шлем, защищающий голову полицейского. Атака отбита, - добавил Крупа.

На фотографиях, предоставленных в СМИ, можно увидеть поврежденный шлем, а также засеки и лежащие за ними битые доски.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

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