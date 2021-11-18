Россия вернула в Беларусь 20 тонн яблок

Россия вернула в Беларусь 20 тонн яблок4
- 18.11.2021, 22:27
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Возбуждено дело об административном нарушении.
Сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз в Россию 19,7 тонн яблок, которые следовали из Брестской в Брянскую область. Как выяснилось в пункте карантина растений Долосцы-1 в Псковской области, у перевозчика не было фитосанитарного сертификата на часть груза.
Товар вернули в Беларусь, возбуждено дело об административном нарушении, сообщает Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора.