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Россия вернула в Беларусь 20 тонн яблок

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  • 18.11.2021, 22:27
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Россия вернула в Беларусь 20 тонн яблок

Возбуждено дело об административном нарушении.

Сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз в Россию 19,7 тонн яблок, которые следовали из Брестской в Брянскую область. Как выяснилось в пункте карантина растений Долосцы-1 в Псковской области, у перевозчика не было фитосанитарного сертификата на часть груза.

Товар вернули в Беларусь, возбуждено дело об административном нарушении, сообщает Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора.

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