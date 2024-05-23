ВСУ разгромили стоянку российской ПВО под Донецком 23.05.2024, 8:32

Удар был нанесен по месту дислокации ЗРК «С-300/400».

В среду, 22 мая, в городе Моспино, что под оккупированным Донецком, прогремела серия сильных взрывов.

Очевидцы сообщают о возможном поражении российских систем противовоздушной обороны (ПВО), передает dialog.ua.

Как сообщается, удар был нанесен по месту дислокации российского ЗРК «С-300/400».

Доказательством тому являются кадры последствий атаки, которые успели снять очевидцы.

На месте прилета был замечен инверсионный след от зенитных ракет.

Насколько сильно пострадали российские установки ПВО, пока неизвестно.

Отметим, что Моспино находится примерно в 50 км от территорий, подконтрольных Силам обороны Украины. Что было использовано для нанесения удара по целям ВС РФ в городе, неизвестно.