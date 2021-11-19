Мадагаскар оказался на грани голода: люди едят кактусы и саранчу 13 19.11.2021, 9:30

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Причиной стали изменения климата.

Миллионы жителей Мадагаскара оказались на грани голода из-за последствий изменения климата. Они едят кактусы и саранчу.

Об этом заявил координатор программы ООН на Мадагаскаре Исса Саного.

Он призвал международное сообщество в срочном порядке выделить средства для оказания помощи жителям Мадагаскара, которые уже более 40 лет страдают от разрушительной засухи вкупе с песчаными бурями и вредителями, в том числе нашествиями саранчи.

Многие местные фермеры на юге Мадагаскара более трех лет не могут выращивать сельскохозяйственную продукцию на своих полях. Это привело к тому, что сегодня в международной помощи нуждаются, по меньшей мере, 1,6 млн жителей Мадагаскара.

«Женщины, дети и все члены семей едят кактусы или саранчу, чтобы пережить засуху. От острого недоедания страдают более полумиллиона детей. Это происходит в стране и регионе, жители которых меньше всего виновны в изменении климата», — сказал представитель ООН.

Из-за засухи на большом юге Мадагаскара с острой нехваткой продовольствия столкнулись более 1, 3 млн человек. Примерно 300 тысяч жителей Мадагаскара оказались на грани голодной смерти.

«Я встречал семьи, которые говорили мне, что им пришлось продать все свои личные вещи, вплоть до кастрюль и сковородок, чтобы купить небольшое количество еды, которой очевидно хватит ненадолго», — сказал Саного.

На сегодняшний день доноры выделили почти 120 млн долларов США, но в соответствии с пересмотренным призывом требуется 231 млн на период с января 2021 года по май 2022 года.

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