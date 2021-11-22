На свободу вышел бизнесмен Синицкий - один из крупнейших минских девелоперов 4 22.11.2021, 14:33

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Виталий Синицкий

фото: realt.by

Среди причин задержания были вопросы по уплате налогов.

На свободу вышел бизнесмен Виталий Синицкий — один из крупнейших минских девелоперов. Об этом zerkalo.io стало известно от двух источников, которые знакомы с предпринимателем. В компании «Сигмаполюс» ни подтверждали, ни опровергали эту информацию. Напомним, информация о его задержании появилась 27 сентября. Среди причин возможного задержания — вопросы по уплате налогов.

Бизнесмен в последний раз в Сети был 19 ноября, если судить по активности в мессенджерах.

Ранее Госконтроль 28 сентября сообщал, что задержан учредитель и владелец нескольких торговых центров в Минске за неуплату почти 10 миллионов рублей налогов. На него завели уголовное дело. В ведомстве утверждали, что мужчина «организовал распределение выручки, полученной от сдачи помещений в аренду, между 16 аффилированными структурами», чтобы уменьшить размер налоговых отчислений. В Госконтроле не называли имя и фамилию задержанного бизнесмена. Однако по косвенным свидетельствам многие предположили, что речь может идти про Синявского.

Что известно про Синицкого

Виталий Синицкий — один из крупнейших минских девелоперов, основатель компании «Сигмаполюс». Его структуры построили и управляют такими объектами, как многофункциональный комплекс «Титан», бизнес-центр «Волна», бизнес-центр «Тивали», торговый центр «Трюм» и другими.

В 2018 году компания Виталия Синицкого на электронных торгах почти за 2 миллиона долларов получила право застроить участок на Немиге, который с 2011 года безуспешно пытались освоить два иранских инвестора.

В опубликованном на прошлой неделе «Ежедневником» рейтинга белорусских бизнесменов Синицкий занял 38-ое место.

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