«Лукашенко остался с мигрантами, «как с кукушкиными яйцами» 22.11.2021, 21:16

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Что пишут о Синепалом в западных СМИ.

Беларусь вернулась на передовицы СМИ по всему миру, и снова не по позитивному поводу. О событиях вокруг Беларуси пишет даже чилийская газета «La Tercera», а публикации пропаганды от БелТА анализирует радио «France Inter».

«Белсат» почитал европейские и американские СМИ за прошедшую неделю и рассказывает, какими Беларусь и Лукашенко теперь видят на Западе.

Лукашенко сам признался

В «Би-би-си» посчитали главным то, что Лукашенко признал: его силовики помогали мигрантам попасть в Евросоюз. С этого начинается телесюжет, это же – в заголовке новости на сайте. В том же эфире Лукашенко признает пытки заключенных. Полную версию разговора опубликовали только 22 ноября.

«Лукашенко признает себя виновным… и умывает руки», – так описывает интервью французский Le Point . Журнал вспоминает, что Лукашенко не признал виновным в миграционном кризисе лично себя, и напоминает, что свою «программу» кризиса он открыто анонсировал еще весной.

Доказательств все больше

«Большая семерка» считает организатором миграционного кризиса именно режим Лукашенко. И это пытаются довести до всего мира, в том числе до стран происхождения мигрантов: например, на курдском телеканале «Rûdaw» об этом рассказывал вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас – и добавлял, что есть достаточно доказательств заговора режима Лукашенко с международными сетями контрабандистов.

Мигранты, добравшиеся до Германии, рассказывают журналистам, что пережили, в том числе описывают действия белорусских силовиков. Свежие их истории можно почитать по-немецки на Bild и по-английски на Der Spiegel. В первом издании мигрант рассказывает, что белорусские пограничники ножницами разрезали его одежду и заставляли проглотить польские деньги.

Как этот кризис был организован, рассказывает уже и The New York Times – при том отмечает, что нынешняя ситуация не похожа на сирийский или афганский кризис, а для властей Беларуси создает риск, так как мигранты могут захотеть остаться в Беларуси. Американский Институт современной войны называет этот миграционный кризис «классическим примером» гибридной войны.

Американский журнал Time напоминает о захвате рейса Ryanair и называет нынешний кризис «результатом действий все более неустойчивого и отчаянного автократа, который берет заложников, и чтобы вести переговоры с теми, кто хочет их освобождения, берет еще больше заложников».

Лукашенко игрался мигрантами – и проиграл

«Самые безжалостные авторитарные правители умеют найти политическую выгоду в человеческих страданиях, – рассуждает колумнист американского Bloomberg в материале под заголовком «Лукашенко усвоил методичку глобального автократа». – Лукашенко недавно предложил мастер-класс по этим жестким расчетам».

Многие считают, что Лукашенко просчитался. Например, американский Центр стратегических и международных исследований пишет о «провале гамбита Лукашенко»: под вопрос ставят разве что причастность Кремля к организации кризиса, но никак не решимость Европы противостоять игре Лукашенко.

Европейский комиссар внутренних дел Ильва Юганссон пишет в своем официальном блоге, что Лукашенко по крайней мере на данный момент проиграл: надеялся разъединить Европу, а увидел Европу объединенной и готовой к расширению санкций.

После второго звонка Меркель британский The Guardian отмечает, что Лукашенко добился того, чего хотел: внимания Европы. Но это, считает издание, ему не поможет, так как Европа показала, что ее нельзя шантажировать и тем более склонить к признанию легитимности «тактикой в гангстерском стиле».

А заместитель министра внутренних дел Польши Матей Вонсик добавляет, что Лукашенко остался с мигрантами, «как с кукушкиными яйцами»: когда не удалось забросить людей в Евросоюз, придется что-то делать с ними на белорусской территории. О том же пишет британский The Week: после поражения с мигрантами Лукашенко ссорил кризис самому себе, поскольку будет вынужден предоставлять по крайней мере временное убежище тысячам мигрантов в Беларуси.

Фраза «Лукашенко надо остановить» появляется в западных СМИ все чаще. Например, бывший президент Ассоциации европейских журналистов Отмар Логодинский пишет в New Europe, то Евросоюз должен пойти на диалог с Россией, так как это «единственный способ предотвратить дальнейшие провокации Лукашенко и, как следствие, еще большие человеческие страдания». По его мнению, ситуация сейчас такая, что может перерасти в настоящую войну.

«Изолированный и лишенный европейского признания», Лукашенко все больше обращается за помощью к России, пишет американский Boston Globe. Колумнист Bloomberg беспокоится: если Владимир Путин и Лукашенко захотят эскалации конфликта, они легко ее образуют, и такой сценарий принесет не только очередную гибель мигрантов, но и более широкую войну. Некоторые, как бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью Euronews, называют Лукашенко «всего лишь марионеткой» Путина.

И пока The New York Times напоминает, чем все кончалось, когда ранее Европа шла на соглашение с автократами, телеканал Al Arabiya из Эмиратов цитирует заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблоньского: «Лукашенко нельзя доверять».

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