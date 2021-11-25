Долги белорусских «флагманов» побили исторический рекорд 25.11.2021, 11:08

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Предыдущий максимум продержался всего один месяц.

Выясняем, что происходит в экономике Беларуси. Кредиторская задолженность крупных и средних предприятий Беларуси к 1 октября превысила 67,9 млрд BYN. Это максимальное значение задолженности за период измерений по принятой в стране методике, пишет banki24.by.

Справочно: кредиторская задолженность – это обязательства компаний перед партнерами за поставленную продукцию, оказанные услуги и выполненные работы. Также это может быть задолженность перед персоналом по оплате труда и по платежам в госказну.

С начала 2021 года размер кредиторки флагманов вырос на 10,4%. Для сравнения: за весь 2020 год задолженность увеличилась на 12,8%, за 2019 год – на 10,8%, за 2018 год – на 8,1%.

Больше всего задолжали кредиторам флагманы Минска – 22,3 млрд BYN. Среди областей наибольший размер задолженности показала Минская – 11,9 млрд BYN. Самый быстрый рост кредиторки в 2021 году произошел в Гродненской области – на 60,8% до 8,1 млрд BYN. В остальных областях размеры задолженности были следующими: Брестская – 5,1 млрд BYN, Витебская – 5,6 млрд BYN, Гомельская – 8,6 млрд BYN, Могилевская – 6,2 млрд BYN.

Среди отраслей экономики самую крупную кредиторку показала промышленность – 28 млрд BYN. Объем кредиторки в промышленности стал максимальным за все время замеров. Предыдущий рекорд по размеру долга был поставлен 1 мая 2021-го. За 9 месяцев сумма кредиторки в промышленности увеличилась на 16,1%.

Сравните: за полный 2020 год кредиторка в отрасли выросла на 13,1%, за 2019-й – на 3,5%, за 2018-й – на 8,6%. Внутри промышленности страны наибольший объем кредиторки накопили обрабатывающие отрасли – 22,4 млрд BYN. С начала 2021 года размер задолженности вырос на 4,3%.

У флагманов сельского хозяйства кредиторка достигла 9,952 млрд BYN. В 2021 году она возросла на 13,7%. В строительстве кредиторка на 1 октября составила 6,108 млрд BYN и это максимальное значение за период измерений. Прежний рекорд продержался всего один месяц.

С начала года размер кредиторки в стройсекторе вырос на 11,1%. В оптовой торговле кредиторка составила 4,623 млрд BYN, в розничной торговле – 6,372 млрд BYN (рекорд), на транспорте – 3,635 млрд BYN, в сфере информации и связи – 1,392 млрд BYN.

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