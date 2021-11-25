Дальнобойщики ждут на въезд в Беларусь из Польши по 22 часа 1 25.11.2021, 11:46

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Фото: Wojciech Szubzda

Перед пунктом пропуска в Бобровниках скопилось около 400 грузовиков.

Сегодня утром время ожидания для таможенного контроля грузовиков на польско-белорусском пограничном переходе в Бобровниках было продлено до 22 часов, сообщает radio.bialystok. Вчера вечером это время составляло 16 часов.

Перед пунктом пропуска в четверг скопилось около 400 грузовиков, которые ждут отправки в Беларусь. За последнюю смену (12 часов) 271 грузовик был отправлен на белорусскую сторону.

Бобровники в настоящее время являются единственным пограничным переходом в Подляском воеводстве с Беларусью, через который проходят грузовые автомобильные перевозки. С 9 ноября - до дальнейшего уведомления - соседний пункт пропуска в Кузнице закрыт из-за пограничного кризиса.

Напомним, российский бизнес выражал недовольство из-за авантюр режима Лукашенко на границе.

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