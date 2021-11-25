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ЕС откроет границы для всех вакцинированных

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  • 25.11.2021, 19:05
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ЕС откроет границы для всех вакцинированных

Ограничения отменят с 1 марта.

Еврокомиссия намерена с 1 марта 2022 года отменить ограничения на въезд для граждан всех третьих стран, сообщается на сайте ЕК в четверг, 25 ноября.

К этому времени планируют внедрить оптимизированный подход, который полностью зависит от статуса путешественника, а не от страны отправления. Таким образом, будет отменен "зеленый список" стран, граждан которых рекомендуется свободно пропускать на территорию ЕС.

Такое решение приняли в связи с тем, что частые обновления списка затрудняют планирование путешествий, а новые правила сделают систему более понятной.

"С ростом масштабов вакцинации во всем мире также имеет смысл отменить ограничения на поездки на основе статуса человека, а не страны, из которой он приехал. Это изменение произойдет только с 1 марта 2022 года, чтобы дать странам, не входящим в ЕС, время для дальнейшего повышения показателей вакцинации. Это также будет зависеть от предварительной оценки ситуации с вакцинацией за пределами ЕС", - говорится в заявлении.

Отмечается, что вакцинированные одобренным ВОЗ препаратом, но не Европейского агентства по лекарственным средствам, должны будут предъявлять отрицательные тесты на COVID.


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