закрыть
28 ноября 2021, воскресенье, 11:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Польский спецназ приоткрыл завесу тайны о происходящем на границе с Беларусью

6
  • 28.11.2021, 9:21
  • 26,666
Польский спецназ приоткрыл завесу тайны о происходящем на границе с Беларусью

Специализированное оборудование позволяет увидеть больше.

Польские полицейские из специальных контртеррористических подразделений также охраняют границу от атак мигрантов, организованных белорусскими спецслужбами.

Представители полицейского спецназа из Варшавы и Вроцлава, приоткрыли завесу тайны о своей деятельности, которую они проводят в помощь пограничникам на территории Хайнувского повята на границе с Беларусью.

«Их подготовка, знания и опыт — это неоценимая поддержка в обеспечении неприкосновенности польской границы. Среди них есть квалифицированные медики, которые несколько раз спасали жизнь и здоровье людей в приграничной зоне. Специализированное оборудование контртеррористов неоднократно зарекомендовало себя в сложных полевых условиях», — отмечает полиция Хайнувки.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников
Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип
Плохая новость из Берлина для Лукашенко
Плохая новость из Берлина для Лукашенко Александр Фридман
Чем рабочие будут кормить семьи?
Чем рабочие будут кормить семьи? Сергей Дылевский