Польский спецназ приоткрыл завесу тайны о происходящем на границе с Беларусью 6 28.11.2021, 9:21

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Специализированное оборудование позволяет увидеть больше.

Польские полицейские из специальных контртеррористических подразделений также охраняют границу от атак мигрантов, организованных белорусскими спецслужбами.

Представители полицейского спецназа из Варшавы и Вроцлава, приоткрыли завесу тайны о своей деятельности, которую они проводят в помощь пограничникам на территории Хайнувского повята на границе с Беларусью.

«Их подготовка, знания и опыт — это неоценимая поддержка в обеспечении неприкосновенности польской границы. Среди них есть квалифицированные медики, которые несколько раз спасали жизнь и здоровье людей в приграничной зоне. Специализированное оборудование контртеррористов неоднократно зарекомендовало себя в сложных полевых условиях», — отмечает полиция Хайнувки.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

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