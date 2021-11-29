В Перу нашли необычную мумию, связанную веревками 5 29.11.2021, 9:28

4,560

иллюстрационное фото

Ей более 800 лет.

Археологи обнаружили отлично сохранившуюся мумию на археологическом участке Кахамаркилья, примерно в 20 км столицы Перу, города Лимы, сообщает «Новое время».

Ученые полагают, что мумия относится к культуре чакллы, которая развивалась в Высоких Андах около Лимы в период между 800 и 1200 годами, еще до появления в этих землях племени инков.

Мумия взрослого мужчины была найдена в подземной гробнице. Тело поместили в позу зародыша и связали веревками, которые удерживали мумию в положении, которое она сохраняет до сих пор. Мужчина был похоронен с погребальным инвентарем, включая глиняную посуду, каменные орудия труда и тыквы, содержащие органические остатки.

«Главной особенностью мумии является то, что все тело было связано веревками, и руки закрывали лицо, что было частью местного похоронного ритуала», — сказал археолог Питер Ван Дален Луна из Государственного университета Сан-Маркос.

По его словам, останки принадлежат человеку, который жил в высокогорных районах Анд. «Радиоуглеродное датирование даст более точную хронологию», — добавил он.

Расположенный на торговом пути, который соединял Анды с городскими поселениями на побережье, Кахамаркилья стал важным региональным центром торговли в поздний промежуточный период (1000−1470 гг.). Его процветание отражалось в сложности глинобитных построек и планировке города с большими общественными зданиями, бульварами и площадями.

Погребальная практика с привязкой веревкой обычно встречается у поздних доиспанских народов в Высоких Андах. Таким образом, мумия является доказательством того, что Кахамаркилья была заселена не только прибрежными народами, но также людьми андского происхождения. Торговый обмен, вероятно, привел к появлению многоэтнического населения.

Добавим, совсем недавно рабочая бригада, прокладывающая газовую трубу под улицей в cтолице Перу Лиме, наткнулась на место захоронения, которому 2000 лет.

Среди находок, как рассказали археологи газовой компании, были останки шести человек и керамические сосуды.

«Этой находке, которую мы видим сегодня, 2000 лет. На данный момент мы обнаружили шесть человеческих тел, детей и взрослых, вместе с набором керамических сосудов, специально созданных для их захоронения», — сказала археолог Сесилия Камарго.

Эксперты полагают, что это место может быть связано с культурой, известной как «Blanco sobre Rojo» или «Белое на красном», которая обосновалась на центральном побережье Перу в долинах рек Шильон, Римак и Лурин, которые пересекают Лиму.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».