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Новый штурм границы: белорусские силовики кричат «раз, два, три!» и слепят лазером поляков

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  • 30.11.2021, 11:35
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Новый штурм границы: белорусские силовики кричат «раз, два, три!» и слепят лазером поляков

Мигранты по команде лукашистов бросают камни и петарды в польских солдат.

Видео нового ночного штурма польской границы опубликовали бойцы Территориальной обороны.

На видео белорусские силовики кричат «раз, два, три!» и слепят лазером поляков. Мигранты по команде лукашистов бросают камни и петарды в польских солдат.

«С такими ситуациями польские солдаты и офицеры должны сталкиваться практически каждый день. Вчера наши военные в очередной раз были атакованы камнями с белорусской стороны», — сообщили польские территориалисты.

Ночной штурм границы произошел недалеко от поселка Токары.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

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