Археологи нашли самые старые окаменелости денисовского человека 1 30.11.2021, 13:24

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Им 200000 лет.

Ученые обнаружили самые старые на сегодня окаменелости загадочного родственника современного человека, известного как денисовец, пишет «Новое время».

Исследование показало, что вместе с этими 200000-летними костями археологи также впервые обнаружили каменные артефакты, связанные с этими вымершими родственниками современных людей.

Денисовцы — вымершая ветвь генеалогического древа человека — являются ближайшими известными родственниками современных людей, наряду с неандертальцами. Анализ ДНК, извлеченной из окаменелостей денисовцев, предполагает, что они, возможно, когда-то были широко распространены в континентальной Азии, островах Юго-Восточной Азии и Океании, и показал, что по крайней мере две отдельные группы денисовцев скрещивались с предками современных людей.

До сих пор ученые обнаружили только полдюжины денисовских окаменелостей. Пять были обнаружены в Денисовой пещере в Сибири, и один экземпляр был найден в Китае. Теперь исследователи обнаружили еще три денисовских окаменелости в Денисовой пещере. По оценкам ученых, им около 200000 лет, что делает их самыми старыми из известных денисовцев, когда-либо найденных. Раньше самым ранним известным денисовским образцам было от 122000 до 194000 лет.

Авторы изучили 3791 костный фрагмент из Денисовой пещеры. Они искали белки, которые, как они знали, были денисовскими, на основе предыдущих исследований ДНК вымершего происхождения. Среди этих фрагментов ученые обнаружили пять человеческих костей.

Четыре из них содержали достаточно ДНК, чтобы раскрыть их происхождение — один был неандертальцем, а остальные трое — денисовцами. Основываясь на генетическом сходстве, две из этих окаменелостей могут принадлежать как одному человеку, так и родственникам.

«Мы были чрезвычайно взволнованы, обнаружив три новые денисовские кости среди самых старых слоев Денисовой пещеры», — сказала старший автор исследования Катерина Дука, ученый-археолог из Венского университета в Австрии.

«Мы специально нацелились на эти слои, где раньше не было обнаружено никаких других человеческих окаменелостей, и наша стратегия сработала», — добавила она.

Исследователи оценили возраст этих денисовских окаменелостей, основываясь на слое земли, в котором они были обнаружены. Этот слой также содержал множество каменных артефактов и останков животных, которые могут служить важными археологическими подсказками о жизни и поведении денисовцев.

Раньше денисовские окаменелости находили только в слоях без такого археологического материала или в слоях, которые также могли содержать неандертальский материал.

«Это первый раз, когда мы можем быть уверены, что денисовцы были создателями археологических останков, которые, как мы обнаружили, связаны с их фрагментами костей», — сказал Дука.

Каменные артефакты, найденные в том же слое, что и эти денисовские окаменелости, в основном представляют собой инструменты для соскабливания, которые, возможно, использовались для обработки шкур животных. Они не имеют прямых аналогов в Северной или Центральной Азии.

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