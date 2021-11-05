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Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь

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  • Наталья Радина
  • 5.11.2021, 9:04
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Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь

Кто будет защищать страну?

Я родилась в Кобрине. У нас есть предание, что во время восстания 1863 года, когда повстанцы выбили российских оккупантов из города, руководитель восстановленного правительства Речи Посполитой Ромуальд Траугутт разместил своей штаб в так называемом доме Суворова. Кобрин вместе с жителями был подарен кровавому российскому генералиссимусу Екатериной II за Третий раздел РП - общего государства поляков, белорусов, литовцев и украинцев, - и повстанцы попытались восстановить справедливость. Поэтому меня как западную белоруску всегда удивляло, что кадетское училище Беларуси называется Суворовским.

Вчера, когда шкловский самозванец подписал декреты о сдаче страны России, поразило отсутствие жесткой реакции со стороны белорусского общества и людей, которые называют себя лидерами. Подписание опаснейших для независимости страны документов многие назвали ничего не значащими бумагами. Оперативно и жестко отреагировали две организации — Белорусское объединение рабочих и гражданская кампания «Европейская Беларусь». Нельзя успокаивать себя тем, что Лукашенко нелегитимен, ведь уже завтра на основании этих бумаг Россия может начать ввод своих войск, размещение военных баз и захват собственности.

В 2020 году весь мир увидел, что мы — нация, и готовы бороться за свободу. Да, тысячи человек попали в тюрьмы, десятки тысяч вынужденно выехали из страны. Но я не верю, что миллионы белорусов, которые голосовали против Лукашенко и выходили на протесты во всех городах Беларуси, смирились и больше не хотят жить в свободном и независимом государстве.

После фактической сдачи Беларуси России жизнь в стране лучше не станет. Наоборот, вслед за уже объявленной на предприятиях «оптимизацией» можно ожидать банкротства заводов, массовых увольнений работников и их продажи российским криминальным олигархам.

Украина в подобной ситуации смогла защитить себя, только когда дала серьезный ответ обнаглевшим «братьям». Кто будет защищать Беларусь? Белорусские рабочие для защиты независимости призвали всех граждан присоединиться к Всеобщей забастовке. Логично: зачем россиянам бастующая страна?

Шаг, конечно, необходимый, но достаточный ли? Важно сплочение всех патриотических сил для защиты суверенитета Беларуси всеми возможными способами, как это предусмотрено Конституцией. И здесь нет разницы, кто ты по профессии — айтишник, простой рабочий или солдат. Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь.

Наталья Радина, главный редактор Charter97.org

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