Жесткая посадка на планету «Порванный батут»1
- Телеграм-канал «Серпом По»
- 1.12.2021, 9:24
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При Гагарине были первыми, при Путине — «не «вывалиться» из тройки…
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о российской миссии к Венере:
«До 2030 года, мы считаем, это надо сделать в любом случае, иначе мы просто вывалимся из тройки великих космических держав и будем отставать. Это недопустимая история».
Правда, зонд к Венере в далеком 2030-м, когда о заявлениях Рогозина уже забудут, планируется отправить в сотрудничестве с США или другой страной. Так что, достижением только российской космонавтики полет, в случае его успешности, не будет.
Обратите внимание, как сильно сдулись щеки у бесцеремонного российского начальства, готового «гордиться» космическими успехами давно исчезнувшего СССР, к которым они не имеют никакого отношения. Теперь уже предел мечтаний – «не «вывалиться» из тройки великих космических держав» …
Жесткая путинская посадка на планету «Порванный батут».
Телеграм-канал «Серпом По»