Жесткая посадка на планету «Порванный батут» 1 Телеграм-канал «Серпом По»

1.12.2021, 9:24

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фото: ТАСС

При Гагарине были первыми, при Путине — «не «вывалиться» из тройки…

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о российской миссии к Венере:

«До 2030 года, мы считаем, это надо сделать в любом случае, иначе мы просто вывалимся из тройки великих космических держав и будем отставать. Это недопустимая история».

Правда, зонд к Венере в далеком 2030-м, когда о заявлениях Рогозина уже забудут, планируется отправить в сотрудничестве с США или другой страной. Так что, достижением только российской космонавтики полет, в случае его успешности, не будет.

Обратите внимание, как сильно сдулись щеки у бесцеремонного российского начальства, готового «гордиться» космическими успехами давно исчезнувшего СССР, к которым они не имеют никакого отношения. Теперь уже предел мечтаний – «не «вывалиться» из тройки великих космических держав» …

Жесткая путинская посадка на планету «Порванный батут».

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