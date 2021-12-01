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Политолог: В Кремле недовольны, что Картофельный лось вакцинировался «Файзером», а не «Спутником»

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  • 1.12.2021, 20:41
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Политолог: В Кремле недовольны, что Картофельный лось вакцинировался «Файзером», а не «Спутником»

Белорусский диктатор боится российской вакцины.

Лукашенко вызвал недовольство Кремля отказом вакцинироваться «Спутником».

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил известный российский политолог Валерий Соловей.

«Он вакцинирован «Файзером», кстати. Вся его семья. Что тоже вызвало недовольство в Кремле: «Что же ты, друг и союзник и, можно сказать, брат, — взял и вакцинировался не «Спутником», а «Файзером»? - рассказал Соловей.

Напомним, ранее Валерий Соловей рассказал о том, как президент РФ Владимир Путин называет Лукашенко. По словам политолога, Путин называет белорусского диктатора «Картофельным лосем».

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