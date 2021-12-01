закрыть
1 декабря 2021, среда, 23:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В США выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

  • 1.12.2021, 22:36
  • 1,432
В США выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

Новый вариант коронавируса был обнаружен у человека, который вернулся из ЮАР.

США зарегистрировали первый случай инфицирования омикрон-штаммом, сообщил главный инфекционист страны, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, передает CNN.

По словам Фаучи, новый вариант коронавируса был обнаружен у человека, который 22 ноября вернулся из ЮАР. Положительный тест на COVID-19 он сдал 29 ноября. Заразившийся сейчас находится на самоизоляции, люди, с которыми он контактировал, не заражены.

Главный инфекционист США также отметил, что заболевший человек прошел полный курс вакцинации. У него наблюдаются легкие симптомы болезни, он идет на поправку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Декабрьские вечера с поддоном и каской
Декабрьские вечера с поддоном и каской Владимир Халип
Крым и поддонок
Крым и поддонок Андрей Санников
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников
Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип