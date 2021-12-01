В США выявили первый случай заражения омикрон-штаммом 1.12.2021, 22:36

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Новый вариант коронавируса был обнаружен у человека, который вернулся из ЮАР.

США зарегистрировали первый случай инфицирования омикрон-штаммом, сообщил главный инфекционист страны, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, передает CNN.

По словам Фаучи, новый вариант коронавируса был обнаружен у человека, который 22 ноября вернулся из ЮАР. Положительный тест на COVID-19 он сдал 29 ноября. Заразившийся сейчас находится на самоизоляции, люди, с которыми он контактировал, не заражены.

Главный инфекционист США также отметил, что заболевший человек прошел полный курс вакцинации. У него наблюдаются легкие симптомы болезни, он идет на поправку.

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