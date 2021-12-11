Подарки на Новый год своими руками: как недорого порадовать близких 11.12.2021, 18:02

1,632

Подарок своими руками на Новый год может быть дополнением к основному, или же самостоятельным презентом.

Подарки на Новый год – веселая праздничная традиция. За многие годы вы возможно уже подарили близким всё, что можно придумать. В таком случае «Униан» предлагает приятно удивить родных подарком ручной работы, который выразит ваши чувства к человеку.

Кружка

Для изготовления кружки с декором вырежьте из бумаги узор елки, оленя, Деда Мороза, снежинки или любой другой по желанию. Также подготовьте однотонную кружку, самоклеящуюся бумагу, зубочистку и ацетон. Для нанесения рисунка нужен маркер для керамики.

Бумажный узор приложите к кружке, а сверху выложите самоклеящуюся бумагу. Обведите силуэт рисунка карандашом и затем аккуратно вырежьте пленку внутри силуэта ножницами или канцелярским ножом.

Уберите бумагу и приклейте трафарет с контуром рисунка к кружке. Закрасьте силуэт изображения маркером для керамики. Дайте картинке высохнуть и снимите пленку. Если узор неровный, его можно поправить смоченной в ацетоне зубочисткой. Весь процесс смотрите на видео.

Декорированная подушка

Украсить можно как целую подушку, так и наволочку. Для изготовления украшения понадобится махровая ткань, ножницы, суперклей, маркер и лист бумаги. Из бумаги вырежьте трафарет узора, который вы перенесете на подушку.

Трафарет обведите маркером по оборотной стороне ткани и вырежьте тканевый узор. Осталось лишь приклеить его к наволочке или подушки. Узор можно сделать из нескольких кусков ткани: например, сделать бороду, шапку и лицо Деда Мороза.

Сладкие подарки на Новый год своими руками: имбирные пряники и вафельные елочки

Имбирные пряники – традиционное угощение на новогодние праздники в западных странах. Такому печенью можно придать любую форму – достаточно лишь купить трафарет для пряников.

Ещё одна оригинальная сладость в подарок – "елочки" из вафельных конусов. Конус нужно наполнить доверху взбитыми сливками, заварным кремом или любым другим наполнителем. Край вафельного рожка смажьте растопленным шоколадом и накройте рожок печеньем. Переверните конус, полейте растопленным шоколадом и украсьте кондитерской посыпкой.

Бутылка с декором

С бутылкой шампанской в руках вас будут охотнее приглашать в гости. Чтобы бутылка передавала дух праздника, можно вручную её украсить. Для этого подготовьте новогодние аппликации, искусственные елочные ветки и ягоды, шишки. Декор можно наклеить суперклеем как на саму бутылку, так и на съемную бумажную основу.

Оригинальные подарки на Новый год своими: открытка

В 2022 году бумажные открытки уже не так популярны. Вашим родным и друзьям будет вдвойне приятно получить их на Новый год вместо бездушных картинок из интернета. Найти схему новогодней открытки на любой вкус несложно.

Для открытки можно вырезать елочку или снежинку из бумаги, выложить новогодний узор в технике квиллинг или сделать объемную аппликацию из наклеенных на маленький кусочек поролона листов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».