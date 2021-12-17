Иван Яковина: Лукашенко выглядел как побитая собака 4 17.12.2021, 21:21

5,200

Иван Яковина

Диктатор на совещании о противодействии санкциям произнес совершенно удивительную речь.

В Беларуси 16 декабря прошло совещание о противодействии санкционным мерам, где там выступал вице-премьер страны Николай Снопков, пишет политический обозреватель Иван Яковина на сайте «Новое время».

Он выглядел как побитая собака и рассказывал о том, как повлияют санкции на белорусскую экономику. Если коротко — очень плохо. Из-за санкций Беларусь остается без валюты и без возможности рефинансировать свои старые долги. Поэтому в 2022 году Беларуси предстоит погасить $3, 5 млрд, а в 2023 — почти $5 млрд долга. Где их взять — представления никакого нет. Не картошкой же их отдавать? РФ — единственный источник денег для Беларуси. И, по словам Снопкова, поехала в Москву уже белорусская делегация — просить валюту, чтобы погасить долг в 2022 году.

Лукашенко остался без денег. Россияне постепенно оттирают его от власти.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».