Скандальный экс-канцлер Австрии Курц решил покинуть политику 11 2.12.2021, 13:44

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Об этом сообщают австрийские СМИ.

Бывший канцлер Австрии 35-летний Себастьян Курц намерен окончательно уйти из политики. Об этом сообщает крупнейшая австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на источники.

«Бывший федеральный канцлер Себастьян Курц скоро полностью уйдет из политической жизни. Его пост главы Австрийской народной партии, скорее всего, займет министр внутренних дел Карл Нехаммер», - сказал источник издания.

Курц возглавлял Австрию с начала 2020 года, до этого он занимал пост главы МИД страны. Решение об отставке связано с проводимым в его отношении антикоррупционным расследованием. При этом Курц свою вину не признает.

Для белорусов экс-канцлер Курц запомнился встречей с Лукашенко в 2019 году в Вене.

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