Врачи назвали восемь продуктов, которые улучшат состояние сердечно-сосудистой системы 25.12.2021, 13:30

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Cбалансировав свое питание, вы сможете существенно улучшить самочувствие.

Есть ряд продуктов, которые выводят из организма плохой холестерин, пишет cursorinfo.co.il.

Горький шоколад содержит антиоксиданты, которые помогают улучшить липидный состав крови. Его можно употреблять хоть каждый день, но не в больших количествах.

Клубника настоящий источник полифенолов. Они укрепляют сердечно-сосудистую систему и вырабатывают «хороший» холестерин.

Полезные вещества, содержащиеся в малине играют важную роль в поддержании здоровья сердца и сосудов.

Авокадо невероятно полезен для нашего организма. Одна из его особенностей — регулировка уровня «плохого» холестерина в организме, а также очищение сосудов.

Киноа ценят за большое содержание растительного белка и клетчатки. Киноа улучшает циркуляцию крови и снижает риск закупорки сосудов.

Оливки, оливковое масло содержат кислоты необходимые для нормальной работы внутренних органов и значительно повышают уровень «хорошего» холестерина.

Фисташки содержат вещества, которые помогают избежать окислительных процессов в организме.

Бананы активизируют выведение «плохого» холестерина и не дают ему попасть в кровоток и закупорить артерии.

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