Украинский депутат от «Слуги народа» купил телеканал 2 28.12.2021, 13:08

Алексей Ковалев

Ранее сообщалось, что правящая партия в Украине контролирует обновленный телеканал Рады.

Украинский народный депутат от «Слуги народа» Алексей Ковалев купил у бывшего нардепа Дмитрия Добродомова «4 канал», сообщает «Украинская правда».

По данным источников издания, Ковалев был на новогоднем корпоративе «4 канала», где его представили коллективу как нового владельца.

Украинский нардеп во время корпоратива подписал с менеджментом соглашение о невмешательстве в редакционную политику.

По словам самого Ковалева, вскоре он обнародует официальную позицию по этому вопросу.

Конечными бенефициарными владельцами телеканала, «имеющими прямое решающее влияние» являются Иван и Наталья Ковалевы. Вероятно, речь идет о родителях «слуги».

В среду, 15 декабря, начал вещание обновленный телеканал Рада.

По неофициальной информации, будет курировать продакшн заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

СМИ сообщали, что креативным директором вещателя станет Алексей Семенов, а шеф-редактором — Наталья Яструбенко.

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