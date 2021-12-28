Судьба Чаушеску и вмешательство высших сил: что предсказывают Беларуси и Лукашенко в 2022 году 2 28.12.2021, 17:34

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коллаж: euroradio

Многие предсказатели говорят, что в следующем году произойдут решающие события.

"Когда уйдет Лукашенко" и "Беларусь прогнозы на будущее" — эти поисковые запросы достаточно популярны в стране. На фоне политического кризиса многие смотрят предсказания разнообразных астрологов и мастеров карт таро: или для успокоения, или из искренней веры в разные гадания.

"Еврорадио" посмотрело, какие предсказания делают для Беларуси и Лукашенко на 2022 год. Как говорится, "будет очень интересно".

Ждет победа?

Один из самых популярных среди белорусов предсказателей назвал свой канал "Рамир Таро". В раскладах на 2022-й он оптимистичен: говорит, "что-то будет решающее, победа какая-то ждет".

"Высшие силы начнут вмешиваться, потому что люди уже не в состоянии что-то решать. […] Итоговая карта — девятка жезлов, то есть отстаивание своих позиций. В любом случае, будет у вас желание или нет, будут ли силы, но вам придется это делать, иначе у вас все отберут", — говорит он.

Одновременно карты предсказывают упадок экономики и "ограбление страны". Также Рамир говорит, что в 2022-м испортятся отношения Беларуси и России — от последней будут исходить настоящие угрозы.

Но по внутриполитической ситуации еще одна колода дает вполне оптимистичный для части белорусов прогноз:

"Будет разрушение власти, упадок сил императора [так называется карта]… Здесь или переворот будет какой-нибудь. Потому что, видите, будет назревать недовольство. Это перерастет во что-то новое — скорее всего, это будет в теплое время года. Перерастет в очень сильное недовольство: рыцарь мечей — это воинственность. Будет и попытка сохранить свое: попытка сохранить свою власть, но это будет неудачно".

На другом видео Рамир, опираясь на карты таро, тоже говорит, что Лукашенко "будет повержен", но при этом он будет в 2022-м "максимально долго удерживать свои позиции".

"У него две дороги: если получится с кем-то договориться или принять правильное для него решение, то позиции будут удерживаться. Если же этого не произойдет, потому что ведется какая-то работа коллективная, то произойдет его падение".

Со здоровьем будут проблемы: выпали карты "Смерть" и "Отшельник", но "его могут спасти".

Беларусь ждут потрясения?

Мастер таро Елизавета Гарус без лишней скромности назвала свой ролик с предсказанием "Сенсационный прогноз Таро Фараона на 2022 год для Беларуси".

"Какие-то разрушения, потрясения будут, но они будут неосновательными", — говорит гадательница о судьбе Беларуси в 2022-м.

В начале года все останется на своих местах, работа всей власти будет направлена на укрепление "трона", добавляет она.

"Трон сам, может, и будет крепким, а вот человек, который на нем сидит, — падает. Здесь, на карте пятерка чаш, указано падение, буквально на дно. И падение это произойдет с помощью других каких-то сил, другого человека, другой власти… Может быть, это произойдет даже слишком неожиданно или быстро для того, чтобы можно было осознать причины", — говорит прорицательница.

Но сама система власти, по ее словам, особо не изменится: многие люди останутся на своих местах.

"Выходит на арену другой человек, другой король. Мы можем предположить, что какой-то другой человек займет место главы государства, но он управляем. Кто-то ему все время подсказывает, говорит, как поступать", — добавляет она.

В итоге год должен для Беларуси закончиться хорошо, заключает она.

Как уйдет Лукашенко

В самых популярных видео с предсказаниями четкого ответа на вопрос о том, когда Лукашенко уйдет, нет. Но при этом многие рассказывают, как именно он уйдет. Говорят много и о том, когда ситуация станет более предсказуемой. И — неожиданно — об интеграции с Россией.

"Мастер китайской метафизики" Давид Вуку говорит следующее:

"Нужно особенно внимательно следить за происходящим в феврале этого года, ведь знаки месяца совпадают со знаками энергии года. И по февралю будут понятны векторы развития событий этого года", — говорит Давид.

Следующий год будет непростым "в череде других непростых лет", но сказал, что по итогу "придет свет".

Татьяна Калинина из школы прогнозов "Альфа" говорит, что сделать астрологический прогноз на 2022-й ее просили многие подписчики.

"Мы находимся в середине периода Меркурия. Что он нам обещает? Он, в принципе, стоит в хороших комбинациях, в седьмом доме. Это говорит нам о том, что войны не будет. Но Меркурий проигрывает в планетной войне: он находится очень близко к другим планетам. Это значит, что все те объединения, которые могут быть до 2024 года, — это будут формальные, но не реальные действия", — говорит Татьяна, упоминая отдельно Союзное государство.

При этом гороскоп говорит, что Беларусь будет входить в какие-то объединения.

Какое-то важное лицо в государстве может исчезнуть, но не из власти, уточняет она.

"Академик астрологии" Михаил Левин в комментарии для Daily Storm отважился предположить время ухода Лукашенко.

"Судя по всему, 2025-й для него предельный, хотя, возможно, слетит и раньше. 2022-й для него трудный, очень трудный, потому что там идет нарастание протестных движений в мягкой форме, демократических. Здесь вообще показатель кризиса очень сильный. Предельно, я думаю, что 2025-й он не пересидит — это точно, а возможно, и 2022-й станет для него последним", — сказал он.

А вот что о судьбе Лукашенко сказал другой популярный российский астролог Влад Росс: "Лукашенко ждет судьба Чаушеску, и все решит или один выстрел, или черенок лопаты. Все то, что недавно происходило на Гаити, где свергли узурпатора, может произойти и в Беларуси. Белорусы — мирный и спокойный народ, но внезапно и у них все это может случиться", — говорит он и добавляет, что не исключает дворцового переворота.

Еще один астролог — Татьяна Станиславич — говорит, что, по гороскопу, в свержении власти в Беларуси "будут участвовать тайные могушественные силы". "Не последнюю роль в этих событиях будут играть финансы и крупный капитал", — добавляет она.

При этом транзит власти, по ее словам, должен пройти до 6 января 2022-го. Судя по всему, в данном случае прогноз не совсем точен.

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