Белорусские ученые высчитали количество лет, которые не доживают курящие белорусы 28.12.2021, 18:13

Также они высчитали количество лет, которые не доживают курящие белорусы.

Общий экономический ущерб, связанный с табакокурением, в 2016 году в Беларуси составил $4,731 млрд (9,91% ВВП), пишет Office Life.

Общая сумма потерянных лет от всех факторов риска развития неинфекционных заболеваний, включая курение, в стране в 2016 году составила 2 097 399, в 2019 году — 2 095 967 лет. Доля потерь от курения в сумме всех факторов риска составила 26,2% в 2016-м и 26,9% в 2019 году.

Общая сумма потерянных лет от всех причин смерти в Республике Беларусь в 2016 году — 3 737 917, в 2019-м — 3 740 663 года. Доля потерь от курения в сумме всех причин смерти составила 14,7% в 2016-м и 15,1% в 2019 году.

Доля потерь от курения в сумме всех причин смерти составляет 14,7% в 2016-м и 15,1% в 2019 году.

Такие данные приводят в отчете о научно-исследовательской работе «Оценка предотвратимого ущерба при переходе от табакокурения на альтернативные никотиносодержащие продукты с потенциально сниженным уровнем риска на общественное здоровье» Республиканского научно-практического центра медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения (РНПЦ МТ) Министерства здравоохранения Беларуси.

В исследовании применены два основных подхода к экономической оценке потерь здоровья: один основывается на стоимости лечения болезни, второй исходит из оценки «стоимости» жизни как таковой.

Согласно первому подходу в расчет «стоимости болезни» включают прямые и косвенные затраты. К прямым затратам относят стоимость лечения, ухода и реабилитации заболевшего, расходы на мероприятия по охране здоровья, а также социальные трансферты (пенсии по инвалидности, выплаты по социальному страхованию).

Косвенные затраты представляют собой упущенную выгоду в производстве ВВП, вызванную людскими потерями, то есть утратой трудоспособности в связи с заболеванием, инвалидностью или гибелью трудоспособного населения.

При втором подходе «стоимость времени болезни» недожитые годы определяются исходя из понятия «стоимости» человеческой жизни с учетом дифференциации по возрасту, полу, типу занятости и другим критериям.

В зависимости от того, какие статьи расходов учитываются при определении стоимости болезни или какое содержание вкладывается в понятие «стоимость человеческой жизни», в рамках первого и второго подходов выделяются более конкретные направления оценки экономического ущерба здоровью и жизни.

Например, среди статей ущерба здоровью и жизни человека можно выделить потери заработной платы по основному месту работы и совместительству, определяемые как разница между ежемесячным систематическим доходом и пособием по временной нетрудоспособности; потери дополнительного дохода от личного подсобного хозяйства, предпринимательской деятельности, договоров подряда и прочих источников несистематического дохода, дополнительные затраты на реабилитацию пациента и т. д.

Авторы исследования также рассчитали экономическую выгоду Беларуси при отказе от курения и/или переходе на альтернативные сигаретам никотиносодержащие продукты.

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