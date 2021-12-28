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Создан концепт украинского суперкара Kraїna

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  • 28.12.2021, 19:06
  • 5,504
Создан концепт украинского суперкара Kraїna

Фотофакт.

Группа из пяти украинцев создала концепт украинского электрического суперкара KRAЇNA Shooting brake Coupe. Фото концепта опубликованы на сайте проекта.

Над концептом авто работала команда из пяти человек. Автор проекта Максим Шкиндер работает дизайнером в компании McLaren.

"Источником нашего вдохновения стал могучий АН-225, названный его создателями Мрия, что означает "созданное воображением, фантазией", - говорится на сайте проекта.

Максим Шкиндер рассказал изданию Autogeek, что создание макета будет стоить 150 тысяч евро, а затраты на рабочий прототип достигнут 3 млн евро.

Дизайнер отметил, что сейчас KRAЇNA Shooting brake Coupe является некоммерческим и чисто концептуальным проектом.

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