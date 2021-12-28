В Могилевской области нашли 20-рублевые купюры с одинаковым серийным номером 6 28.12.2021, 19:26

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Что это было?

Все началось с одной сомнительной банкноты. Купюру в 20 белорусских рублей, которая вызвала подозрения, обнаружили в одном из магазинов Бобруйска. Впоследствии из оборота изъяли еще семь купюр такого же номинала с одинаковым серийным номером, пишет onliner.by.

Выяснилось, что купюры распечатаны на принтере.

А потом нашли и тех, кто «клонировал» настоящую банкноту: это были 18-летняя учащаяся лицея и 21-летний неработающий, оба уроженцы Гомельщины, сообщает УВД Могилевской области.

Поддельные купюры они передали своим друзьям и знакомым ради шутки, предупредив их, что деньги ненастоящие. Но двое приятелей решили расплатиться ими в магазине в Бобруйске и в городских увеселительных заведениях.

По факту изготовления и сбыта поддельных денег возбуждено уголовное дело.

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