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На карте Беларуси может появиться еще один город

  • 3.12.2021, 14:43
  • 6,142
На карте Беларуси может появиться еще один город

Поселку под Минском могут придать статус города.

Новый город может появиться под Минском в середине 2022 года. В интервью mlyn.by председатель Боровлянского сельисполкома Сергей Кондрашин назвал возможные сроки придания поселку статуса города.

«Сроки поставлены конкретные — середина 2022 года», — сказал он. По словам Кондрашина, в состав города могут войти четыре населенных пункта: Лесной, Опытный, Лесковка и Боровляны. В них живет более 42 тыс. человек.

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