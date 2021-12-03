На карте Беларуси может появиться еще один город 3.12.2021, 14:43

6,142

Поселку под Минском могут придать статус города.

Новый город может появиться под Минском в середине 2022 года. В интервью mlyn.by председатель Боровлянского сельисполкома Сергей Кондрашин назвал возможные сроки придания поселку статуса города.

«Сроки поставлены конкретные — середина 2022 года», — сказал он. По словам Кондрашина, в состав города могут войти четыре населенных пункта: Лесной, Опытный, Лесковка и Боровляны. В них живет более 42 тыс. человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».