К подобным санкциям режим был не готов 7 Telegram-канал "CYNIC"

3.12.2021, 16:54

6,092

В список может попасть каждое предприятие и каждый чиновник.

Сегодня Лукашенко активно демонстрировал, что "санкции не работают" - обсуждали исключительно их.

Придумали немногое: ввести ответный пакет санкций против Европы. Что туда будет входить - сложно придумать. Лукашенко угрожал перекрыть собственную границу, хотя за это жесточайше называл Польшу пособницей нацистов. Я угрозы не люблю, а вот действия мне по душе: границу жесточайше перекрыть, причем желательно со всех сторон, чтоб Китай случайно не прорвался со своим "шелковым путем", а то, понимаете ли, торгует с Западом, который неработающие санкции против Лукашенко вводит. Наказать!

Следующий шаг - это перекрытие трубы. Вот тут России очень понравится решение: нужно будет торговать через Украину, чтобы обойти которую и строили "Северный Поток 2". Это действительно "адекватное решение". А контракты надо исполнять...

Режим пояснил, что не будет вводить нелепые "непропорциональные" ответы (Кремлю нравится, что над Путиным издеваются? Главную "фишку" назвали дурацкой), а скинет на Запад пакет (хорошо, что не советскую торбу).

Самое интересное, что санкции против Лукашенко нелегитимные. Два соседа (но уже "брата") читают одну методичку, но я по-прежнему настоятельно не рекомендую использовать это прилагательное. Нелегитимными санкции не бывают, а если и бывают, то лишь потому, что относятся они к нелегитимным президентам.

Третьим ответом станет "вышвыривание чемоданов". Но Лукашенко предупреждает, что он никого из посольств выгонять не будет, поэтому нужно слезть с чемоданов. Спустя секунду все недружественные посольства опять обвиняются во всех смертных грехах. Вот тут я запутался... Сидеть на чемоданах, улетать с чемоданом или вернуть чемодан в шкаф - я так и не понял...

На этом ответные меры заканчиваются. Некоторые ввели персональные санкции - пообещали, что портить воздух в Европе и в Штатах категорически не будут. У меня тут под окнами в Штатах паника - все переживают об экономическом коллапсе, связанном с тем, что к ним не прибудут господа от режима и не будут кушать бургер...

Из всей истерии имеем три вывода:

1) К подобному санкционному списку режим был не готов - они надеялись получить беззубые санкции, для которых не придется строить даже пути обхода. Тут катастрофически просчитались, а "схемы" оказались непроработанными - сейчас будут в экстренном порядке искать "окно" на Восток.

2) Были изменены критерии санкционного давления, из-за чего работа лоббистов "на будущее" затруднилась. Теперь может попасть каждый, поэтому приходится держать в уме те предприятия, которые срочно "распродавались" среди подконтрольных бывших сотрудников (странная процедура, но сами об этом объявили - придется Западу и за этим следить). Это, в свою очередь, создает серьезный дизбаланс и риск для курса рубля. Для "смягчения эффекта" Лукашенко хочет вернуть деньги населения в банки, продолжив "оборот", однако такая инициатива кажется рискованной перед американскими санкциями - прогнозы на следующий год катастрофические - сотрудники банков в ужасе.

3) Лукашенко не имеет рычагов влияния на Европу, кроме финансовых, поэтому санкции в любом случае высасывают деньги - то ли "семейные", то ли государственные - не так важно. В Беларуси это идентичные понятия. В свою очередь, путь обхода санкций лежит через Россию, которая в теории может попасть под санкционное давление "второго типа". Можно продавать через лобби на Востоке и Индии, но пособники уже попали в 3 восточных капкана - пока на паузе четвертый - афганский. Так или иначе придется идти на уступки и проводить товар "крюками", что после падения цен (а такими высокими они не будут) приведет к коллапсу налаженной системы.

Но так или иначе придется идти на уступки, а это очень делать не хочется...

Кстати, сделка России и Штатов самим Штатам не интересна. Россия хочет отвести войска НАТО от границ, а сама ничего не предлагает взамен, создавая лишние угрозы. США на угрозы не ведутся, а на такую сделку - подавно. Смысла в переговорах "Мы останемся на своем, а вы - как получится" нет.

Telegram-канал "CYNIC"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».