TVP: Белорусские спецслужбы проводят диверсии на границе с Польшей

TVP: Белорусские спецслужбы проводят диверсии на границе с Польшей2
- 4.12.2021, 15:29
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Польские пограничники сообщили о необычных действиях силовиков со стороны Беларуси.
Белорусские спецслужбы проводят на границе с Польшей диверсионные действия. В окрестностях Михалово они неоднократно уничтожали заграждения, находящиеся в пограничной полосе. Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская, передает TVP.
На участке, охраняемом сотрудниками пограничной службы Польши в Михайлове, в пятницу с 17: 00 белорусские спецслужбы подходили и резали проволоку. Когда польские пограничники чинили забор, они были ослеплены белорусскими силовиками лазерами и стробоскопическими огнями.
Wczoraj tj.03.12 służby🇧🇾kilkukrotnie uszkadzały concertinę na odcinkach gr.ochranianych przez placówki SG w Michałowie i w Czeremsze.Podczas jej naprawiania służby🇵🇱były oślepiane laserami.Ok. godz.18.00 #funkcjonariuszeSG z PSG w Czeremsze zatrzymali przy granicy 40 imigrantów. pic.twitter.com/DIV449MGwy— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 4, 2021
Такие действия повторялись шесть раз в течение нескольких часов.
- Мы не заметили мигрантов, которые должны были пройти через поврежденную ограду на польскую территорию. Это были диверсионные действия со стороны Беларуси, - сказала Михальская в беседе с польским информационным агентством.
А на участке в районе Черемухи на польскую сторону перешли 40 иностранцев. Ранее был перерезан забор из колючеей проволоки. – «Нелегальные мигранты, однако, были задержаны польскими службами и возвращены к пограничной линии», - заверила пресс-секретарь.
За минувшие сутки было совершено в общей сложности 62 попытки незаконного пересечения белорусско-польской границы.