TVP: Белорусские спецслужбы проводят диверсии на границе с Польшей 2 4.12.2021, 15:29

6,328

Польские пограничники сообщили о необычных действиях силовиков со стороны Беларуси.

Белорусские спецслужбы проводят на границе с Польшей диверсионные действия. В окрестностях Михалово они неоднократно уничтожали заграждения, находящиеся в пограничной полосе. Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская, передает TVP.

На участке, охраняемом сотрудниками пограничной службы Польши в Михайлове, в пятницу с 17: 00 белорусские спецслужбы подходили и резали проволоку. Когда польские пограничники чинили забор, они были ослеплены белорусскими силовиками лазерами и стробоскопическими огнями.

Wczoraj tj.03.12 służby🇧🇾kilkukrotnie uszkadzały concertinę na odcinkach gr.ochranianych przez placówki SG w Michałowie i w Czeremsze.Podczas jej naprawiania służby🇵🇱były oślepiane laserami.Ok. godz.18.00 #funkcjonariuszeSG z PSG w Czeremsze zatrzymali przy granicy 40 imigrantów. pic.twitter.com/DIV449MGwy — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 4, 2021

Такие действия повторялись шесть раз в течение нескольких часов.

- Мы не заметили мигрантов, которые должны были пройти через поврежденную ограду на польскую территорию. Это были диверсионные действия со стороны Беларуси, - сказала Михальская в беседе с польским информационным агентством.

А на участке в районе Черемухи на польскую сторону перешли 40 иностранцев. Ранее был перерезан забор из колючеей проволоки. – «Нелегальные мигранты, однако, были задержаны польскими службами и возвращены к пограничной линии», - заверила пресс-секретарь.

За минувшие сутки было совершено в общей сложности 62 попытки незаконного пересечения белорусско-польской границы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».