В Беларуси вручили ноту протеста военному атташе Украины 10 5.12.2021, 14:27

8,052

Режим обостряет ситуацию на украинской границе.

В Беларуси вручили ноту протеста Украине в связи с «участившимися нарушениями государственной границы в воздушном пространстве», сообщает Министерство обороны.

По информации ведомства, ноту протеста вручили военному атташе при посольстве Украины в Беларуси. Повод — якобы «нарушение границы» украинским вертолетом Ми-8 4 декабря в районе пункта пропуска Новая Рудня.

Украинская сторона утверждает, что нарушения границы с Беларусью не было. Об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии «Украинской правде».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».