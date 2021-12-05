закрыть
5 декабря 2021, воскресенье, 17:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси вручили ноту протеста военному атташе Украины

10
  • 5.12.2021, 14:27
  • 8,052
В Беларуси вручили ноту протеста военному атташе Украины

Режим обостряет ситуацию на украинской границе.

В Беларуси вручили ноту протеста Украине в связи с «участившимися нарушениями государственной границы в воздушном пространстве», сообщает Министерство обороны.

По информации ведомства, ноту протеста вручили военному атташе при посольстве Украины в Беларуси. Повод — якобы «нарушение границы» украинским вертолетом Ми-8 4 декабря в районе пункта пропуска Новая Рудня.

Украинская сторона утверждает, что нарушения границы с Беларусью не было. Об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии «Украинской правде».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хоть тушкой, хоть чучелом
Хоть тушкой, хоть чучелом Ирина Халип
Декабрьские вечера с поддоном и каской
Декабрьские вечера с поддоном и каской Владимир Халип
Крым и поддонок
Крым и поддонок Андрей Санников
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников