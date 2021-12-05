Зеленский: Волонтерство сделало Украину непобедимой 5.12.2021, 22:48

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Невозможно победить войско, численность которого неизвестна.

Президент Украины Владимир Зеленский 5 декабря принял участие в торжествах по случаю Международного дня волонтера, которые прошли в Киеве на территории "Мистецького арсеналу". Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Украинский народ никогда не был безразличным. Мы всегда были отзывчивы к проблемам, к нуждам других. Мы всегда помогали друг другу в беде, и в одно мгновение понятия "украинцы" и "волонтеры" стали синонимами", – сказал президент.

Он отметил, что волонтерство сделало Украину непобедимой в 2014 году, когда началась агрессия России на Донбассе, и делает государство непобедимым сегодня.

"Невозможно победить войско, численность которого неизвестна. Армию, в ряды которой в мгновение ока становятся десятки, сотни тысяч, миллионы неравнодушных. Тех, кто готов отдать все, что есть, потому что обещал ребятам прицел. Тех, кто готов искать всю ночь необходимые лекарства. Тех, кто считает, что "велосипед подождет"… Миллионы украинцев. Достойных. Свободных. Неравнодушных", – отметил Зеленский.

Президент во время мероприятия вручил волонтерам государственные награды.

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