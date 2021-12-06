11 белорусов попросили эвакуировать их из ЮАР

11 белорусов попросили эвакуировать их из ЮАР3
- 6.12.2021, 8:29
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Всему виной — вирус «омикрон».
Из ЮАР, где был выявлен первый случай заражения «омикроном», хотят вернуться 11 белорусов. Об этом в программе СТВ сообщил временный поверенный в делах Беларуси в ЮАР Максим Нестеренко.
По словам поверенного, в целом ситуация в Южной Африке сейчас достаточно спокойная, паники нет.
«С того момента, когда было прекращено авиасообщение с ЮАР, мы установили контакт, и к нам обратились в посольство белорусские граждане, которые находились здесь с разными целями: как с деловыми, так и с туристическими. На данный момент у нас есть информация об 11 гражданах Беларуси, которые хотят вернуться на родину. Мы работаем с авиакомпаниями, перевозчиками, с туроператорами, с нашими коллегами по дипломатическому корпусу в ЮАР для того, чтобы найти варианты возвращения их на родину. Мы проработали с нашими белорусскими турагентствами возможные варианты, сейчас предложили нашим белорусским гражданам, как можно выехать на родину из Южно-Африканской Республики», - рассказал Нестеренко.