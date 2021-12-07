В округах США, где голосовали за Трампа, выше смертность от COVID-19 6 7.12.2021, 12:14

Разница с электоратом Байдена — почти в три раза.

Согласно новому исследованию Национального общественного радио США, люди в округах, которые голосовали за Дональда Трампа, почти в три раза чаще умирают от Covid-19, чем те, кто живет в округах, проголосовавших за Джо Байдена.

NPR изучило смертность на 100000 человек примерно в 3000 округах США с мая 2021 года. Согласно NPR, 1 мая было выбрано в качестве даты начала, поскольку это примерно время, когда вакцины стали повсеместно доступны для взрослых.

Исследование также показало, что в округах, которые проголосовали за Трампа еще более высоким процентом, были более низкие показатели вакцинации и более высокий уровень смертности от COVID-19.

В исследовании изучались только географические места смертей, связанных с Covid. Политические взгляды каждого человека остаются неизвестными. Тем не менее, согласно NPR, «сила ассоциации в сочетании с данными опросов о вакцинации убедительно свидетельствует о том, что республиканцы страдают от этого непропорционально сильно».

Люди в сельских республиканских районах и белые республиканцы в целом, как правило, более устойчивы к вакцинации. Согласно последним данным Фонда семьи Кайзера, уровень республиканской вакцинации против Covid стабилизировался на уровне 59%, в то время как 91% демократов были вакцинированы.

Также было обнаружено, что республиканцы с большей вероятностью верят дезинформации о Covid и вакцинах. По данным KFF , 94% республиканцев считают, что одно или несколько ложных заявлений о Covid и вакцинах могут быть правдой, а 46% полагают, что четыре или более утверждений могут быть правдой. Только 14% демократов верят четырем и более ложным заявлениям о вирусе.

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