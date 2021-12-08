«Вместо испанского хамона появится «сербский» 3 8.12.2021, 13:57

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Как во времена, когда российский рынок спасали «белорусские» креветки.

Белорусские власти дали окончательный ответ на западные санкции. И он жесткий ровно настолько, чтобы этим можно было похвастаться в телевизоре. Наверняка телевизор вчера много рассказывал про отчаявшихся европейских фермеров, которые потеряли доступ к премиальному белорусскому рынке. И про гордые белорусские колхозы, которые способны накормить народ без постороннего западного участия, пишет автор телеграм-канала «Письма к дочери».

Я ничего не могу сказать про несчастных фермеров. Может, они и правда уже погрузились в бездну отчаяния. Телевизор же врать не будет, правда? Но, исходя из особенностей отечественной санкционной политики, мне кажется, что колхозам не придется в одиночку нести ношу по обеспечению продовольственной безопасности. Потому что принятое вчера постановление – не бетонная стена на пути западного продовольственного импорта, а, скорее, декоративный заборчик.

Вот к запрещенным не относятся товары, которые ввозятся «для личного пользования» и «для переработки». То есть, если какой-нибудь мясокомбинат покупал, скажем, польскую свинину, чтобы сделать из нее колбасу, то он и дальше будет покупать все ту же свинину, но с обременением в виде дополнительных административных процедур.

А главное, к запрещенным не относятся продукты, которые ввозятся «в рамках квот, установленных в соответствии с Положением о квотировании ввоза на территорию Республики Беларусь отдельных видов товаров… для обеспечения сбалансированности на потребительском рынке. Получается, даже отсутствие хамона мы скорее всего не заметим в нашей повседневной жизни. Просто, если раньше этот хамон тащили все кому ни лень, то теперь правительство будет устанавливать квоты и выдавать на них лицензии самым достойным и заслужившим доверие представителям бизнеса.

Вот раньше, правильный бизнес мог заработать себе на кусок хлеба благодаря особенностям белорусско-российских таможенных взаимоотношений. А теперь, когда эти отношения перестали быть такими особенными, сможет частично компенсировать свои потери благодаря особенностям отечественного таможенного регулирования. Тем более опыт работы в условиях применения контрсанкционных мер уже имеется.

А еще, учитывая вчерашний визит большого сербского друга белорусского народа, есть у меня смутное ощущение, что вместо испанского хамона в белорусских магазинах появится сербский. Сербский шоколад, сербский сыр, орехи какие-нибудь сербские. Ну, как в благословенные времена, когда российский рынок от дефицита спасали белорусские креветки.

В общем, мне кажется, вчерашнее постановление правильнее было бы назвать постановлением «О некоторых особенностях насыщения отечественного рынка отдельными импортными продовольственными товарами». И его суть не в том, чтобы избавиться от импортного продовольствия. А в том, чтобы белорусский рынок насыщался импортным продовольствием правильно и правильными людьми.

Вот, разве что, польские яблоки пострадают. Ну так, после всего что между ними было, не могли же белорусские власти оставить польские яблоки безнаказанными.

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