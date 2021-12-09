Как преодолеть послеобеденную сонливость 5 9.12.2021, 14:15

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Рекомендации экспертов.

Всем известно: после обеда часто наваливаются усталость и сонливость. Что с этим делать? Немецкое издание FOCUS опубликовало советы, как справиться с этим состоянием. Но главное – если вам оно знакомо, беспокоиться не о чем, это нормально.

«Это совершенно нормально, что через каждые 90 минут полной активности и концентрации кривая производительности у людей падает», – говорит исследователь сна Юрген Зуллей, профессор биологической психологии Университета им. Регенсбург.

Вот что рекомендуют эксперты издания.

Больше света

«Одной из причин дневной сонливости может быть недостаток света», – считает Зулли.

Даже если яркость в закрытых помещениях субъективно воспринимается как достаточная, вполне возможно, что объективно интенсивность света не слишком высока.

Недостаток света означает, что организм не может производить достаточное количество улучшающего настроение вещества серотонина. Купите более яркие светильники – например, лампы дневного света над столом. Или регулярно выходите на улицу, когда там светло.

Вздремнуть

Если вы устали, в полдень ненадолго закройте глаза. Постарайтесь уснуть – это поможет преодолеть дневную сонливость, считает Урсула Селлерберг из Федеральной палаты фармацевтов. Но легкий сон должен длиться не более 20 минут и начинаться не позже 15 часов.

Отключиться

Часто, когда мы на работе, даже короткий сон невозможен. Как быть? Чтобы отдохнуть, не обязательно ложиться и засыпать. Попытайтесь отключиться, даже если вы в офисе. Расслабленно посмотрите в окно и подумайте о чем-то приятном. Иногда этого достаточно, чтобы прийти в форму.

«Но этот эффект невозможен, если вы продолжаете сидеть за компьютером и играть на нем в игры», – объясняет Зулли.

Выпить кофе

Кофеин бодрит. Сочетание кофеина и сахара бодрит вдвойне.

«Четыре-пять чашек кофе или до 400 миллилитров кофеина в день безвредны, и их можно пить без каких-либо проблем», – советует Селлерберг.

Достаточно есть

Если вы не успеваете есть и хотя бы пить воду на работе, то рискуете получить приступы сильной усталости. Поэтому не забывайте о необходимом для вас количестве воды. Можно пить несладкий чай.

«Внезапная усталость также может быть признаком гипогликемии», – говорит Селлерберг.

Небольшая закуска, такая как миндаль или энергетические шарики без сахара, помогут вернуть ощущение бодрости.

Подвигаться

Если чувствуете внезапный приступ усталости, совершите короткую прогулку. Выйдите на улицу и пройдитесь вокруг офиса в течение хотя бы пяти минут. Это бодрит и снимает усталость. Подвигаться можно и находясь в офисе – в комнате отдыха, если она есть.

«Например, сделать несколько гимнастических или йоговских упражнений. Или пойти к коллеге в другую комнату, чтобы обсудить с ним рабочий вопрос – вместо того, чтобы позвонить или написать ему по электронной почте», – советует Зулли.

Эфирные масла

Поднесите к носу и быстро понюхайте флакон с эфирным маслом мяты или лимона – они имеют бодрящий эффект. Или, чтобы не спровоцировать аллергию, капните несколько капель масла в стакан с водой и вдыхайте эту смесь. А вот наносить эфирные масла на тело не стоит – это может привести к раздражению кожи.

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