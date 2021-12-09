«Сначала отстоял 23 часа в обычной колейке, а потом началась беготня с пломбой» 9 9.12.2021, 15:58

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иллюстрационное фото

На западной границе образовалась очередь в 25 километров на выезд из Беларуси.

Хронология роста очередей на границе на выезд из РБ выглядит так: 3 тысячи грузовиков в середине ноября, 4350 — в конце осени. На этой неделе, по официальным данным ГПК, более 4700. В качестве доказательства публикуем видео колейки в пункт пропуска Козловичи (Польша). С четверга, 9 декабря, проблемы появились и для въезжающих в РБ со стороны Польши и Литвы. Все из-за нововведения — навигационных пломб.

Сайт onliner.by приводит рассказ дальнобойщика о его личном опыте установки пломбы.

Выезд из Беларуси. Очереди

Вот как выглядела очередь в Козловичи 7 декабря. Видео было ускорено в несколько раз. Автор записи утверждает, колейка растянулась примерно на 24 км (от СЭЗ «Брест» до пункта пропуска).

Козловичи, по данным ГПК РБ, является самым загруженным пунктом пропуска на сегодня. Там очереди ожидают 900 машин. Второе проблемное место — также в польском направлении. Это Берестовица с очередью в 660 ТС. Дальнобойщики говорили, уже при очереди в 600 автомобилей они преодолевали границу примерно за пять суток, пренебрегая режимом труда и отдыха.

В начале ноября из-за обострения миграционного кризиса был закрыт пункт пропуска Кузница — Брузги. «Это снизило общую пропускную способность и привело к увеличению нагрузки на функционирующие погранпереходы. Продолжается невыполнение договоренностей по пропуску грузовиков», — так объясняют ситуацию белорусские пограничники.

Въезд в Беларусь. Пломбы

Еще вчера стало понятно, что ситуация с очередями на границе (на этот раз на въезд в РБ) может ухудшиться и из-за законодательных нововведений. Совмин РБ постановил, что отныне все фуры из Литвы и Польши должны использовать навигационные пломбы, с помощью которых можно отслеживать передвижение груза. Плату за пломбу увеличили в два раза — с 5 до 10 базовых величин. Соответствующее постановление было опубликовано 8 декабря.

9 декабря, в первый день работы нововведения, мы связались с дальнобойщиком, въехавшим в страну сегодня утром. Павел оказался одним из первых среди водителей, которые вынуждены использовать навигационные пломбы. Их устанавливают на рычаги открывания дверей прицепов — для отслеживания передвижения груза. Во время первой и второй волн коронавируса пломбы «вешали» на машины тех водителей, которые попадались на нарушении режима самоизоляции внутри страны. Сейчас пломбировать решили все машины (вне зависимости от номеров), следующие из Польши и Литвы (в том числе транзитом). Как происходит процесс — в монологе Павла:

— Въезжал в Беларусь через пункт пропуска Берестовица. Сначала отстоял 23 часа в обычной колейке. А потом началась беготня с пломбой. У меня ушло около 7 часов, пришлось постоять в четырех очередях. Сразу выдают копию постановления Совмина — ознакомиться с новыми правилами. Вначале нужно все оформить (это первая очередь). Передо мной было 72 человека. С каждым заключается письменный договор, причем в качестве стороны выступает юрлицо (например, фирма-перевозчик), а не водитель.

Вторая очередь — на оплату. Раньше было 5 базовых, начиная с сегодня — 10. В моем случае работало только одно окошко, возле него собралась вся толпа. Я передавал евро, их переводили в рубли и вносили плату. На операцию с каждым человеком уходило 10—15 минут. Моя компания (резидент Польши) пообещала возместить траты.

После оплаты с чеком вернулся туда, где оформлял договор. Пломбу (коробка с магнитом и длинным тросом) выдали девушке, она вместе со мной прошла к машине. Попыталась закрепить на прицеп сзади, на двери. Но не вышло — пломба не запустилась. Она должна была завибрировать, но этого не произошло. Мне пришлось пройти первые три этапа вновь — отсюда и 7 часов ожидания. Вторая пломба сработала и завибрировала.

Четвертый этап — активизация устройства в еще одном окошке. Активируют пломбу, чтобы GPS-маяк был виден на компьютере. Очевидно, и в это окно тоже очередь. Только после этого, показав все документы, мы смогли въехать в Беларусь.

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