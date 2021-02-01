На российской вакцине от COVID-19 в Беларуси будут менять этикетки? 11 1.02.2021, 8:43

3,933

Фото : РФПИ

«Спутник V», возможно, будут выдавать за собственную вакцину.

Об этом на сайте politoboz.com пишет российский политолог Андрей Суздальцев.

- Есть косвенные признаки того, что и соседние страны, среди которых, естественно, выделяется Россия, не доверяют белорусской государственной статистике по коронавирусу. В частности, одной и главных причин отказа от проведения в Беларуси Чемпионата мира по хоккею, наряду с политической, была и ситуация с пандемией на территории РБ.

Но наиболее демонстративно в отношении Беларуси ведет себя Россия, которая не только ввела специальный регламент для въезда граждан Беларуси на территорию России, но и в рамках борьбы с белорусской контрабандой всемерно укрепляет границу с РБ. Периодически Москвой вводятся ограничения для авиасообщения.

Белорусские власти крайне негативно относятся к попыткам России отгородиться от Беларуси, и буквально на всех, проходящих с апреля прошлого года российско-белорусских встречах, А. Лукашенко или Р. Головченко постоянно поднимают вопрос о снятии российской стороной ограничений на российско-белорусской границе и возобновлении железнодорожного сообщения между Россией и Беларусью.

Не стала исключением и состоявшаяся 26 января встреча в Москве премьер-министров РФ и РБ. Сразу после состоявшихся переговоров в белорусских СМИ в очередной раз появились сообщения белорусских «экспертов», что в скором будущем, едва ли не в ближайшие недели, железнодорожное сообщение будет восстановлено. Напомним, что в Минске об этом говорят с июня 2020 г., после 26 января 2021 г. «размечтался» уже белорусский премьер Р. Головченко: «В связи с тем, что ситуация стабилизировалась, я имею в виду с заболеваемостью Covid-19, благодаря предпринимаемым мерам, в том числе и вакцинации, выходим на цифры, которые, по нашему мнению, позволяют полноценно восстановить пассажирское сообщение».

Понятно, что пока в Беларуси не даст эффект вакцинация, ни о каком поезде «Минск - Москва», а также любимом белорусскими гастарбайтерами поезде «Москва - Брест» не может быть и речи.

Вакцинация в Беларуси

Официально вакцинация в РБ началась еще в декабре, но достижения её поражают. На 27 января против коронавируса в Беларуси было привито только 1125 человек. Столь низкий результат тем более непонятен, так как Беларусь оказалась первой из стран мира, которые бесплатно получили российский «Спутник V».

Между тем, «расход» вакцины говорит о том, что в Беларуси не закончили даже одной коробки (вряд ли Москва отправила в Минск фуру с одним коробом вакцины).

С другой стороны, согласно закрытой информации (подтверждения у автора пока нет), весь белорусский истеблишмент уже привит, но правда не очень понятно, чьей вакциной.

Официально Беларусь прививается только российской вакциной «Спутник V». Москва принципиально не ограничивает поставки вакцины в РБ и даже готова передать технологию её производства. В Беларуси уверяют, что производство «Спутник V» будет налажено в I квартале 2021 года (на базе предприятия «Белмедпрепараты»), т.е., в лучшем случае, к началу апреля.

Это не скрывается: «Всех желающих белорусов от коронавируса будут прививать в апреле, пока прививают медиков, следующие на очереди — педагоги».

Сразу возникают вопрос: почему так долго? Ведь в белорусских СМИ, включая белорусское телевидение, принято утверждать, как аксиому, то, что уровень белорусской медицинской науки и фармакологии мировой. Более того, А. Лукашенко уверял, что при инвестировании буквально несколько десятков миллионов долларов (!), Беларусь очень скоро будет выпускать собственную вакцину против COVID – 19, что, признаемся, звучало фантастично, так как ведущие страны мира, включая Россию, вложили в создание вакцин миллиарды долларов.

И все-таки, в чем причина столь незначительного уровня вакцинации в Беларуси? Вряд ли задержка связана с какими-то интригами Москвы. РФ готова поставлять вакцину. Более того, едва ли не в начале уже упомянутых выше переговорах премьер-министров РФ и РБ, М. Мишустин успокоил своего белорусского коллегу, сообщив о срочной отправке в Беларусь новых тест-систем, чем подтвердил информацию, что в Беларуси наблюдается устойчивый дефицит тестов.

Если проблема с тестами, то что уж говорить о лечении от коронавируса?

Видимо, отлеживая ситуацию с коронавирусом и понимая, что население реагирует на все действия властей в данной сфере крайне негативно, белорусские власти заговорили о готовности Китая поставить в Беларусь свою вакцину tut.by.

Минск уподобился Киеву, где не дождались американских вакцин и уже обратились к Пекину?

Так в чем интрига?

На самом деле А. Лукашенко, озабоченный сохранением власти в своих руках, решил еще раз поиграть с пандемией. Но если в первом случае, весной и летом 2020 г., как бы А. Лукашенко не кричал о «психозе» и лечении водкой-баней, он заигрался, что обернулось формированием протестного голосования против него, то во втором случае – на рубеже 2020-2021 гг., А. Лукашенко решил, воспользовавшись бесплатно полученной российской технологией производства вакцины «Спутник V», объявить российскую вакцину белорусской и стать в глазах белорусского народа в четвёртый раз «победителем» COVID – 19.

Между тем, именно политика А. Лукашенко в отношении пандемии стала триггером прихода летом 2020 г. в политический резонанс целого ряда тенденций, которые изначально носили для первого белорусского президента крайне негативный характер: неуклонный развал российско-белорусской интеграции, включая дотационную систему, песевдосоциальный характер белорусского государства, антинародная, фашистская сущность белорусской государственности, усталость населения от несменяемости одного человека у власти, закрытость политической системы, отсутствие перспектив развития страны при А. Лукашенко и т.д. В итоге, на базе данных тенденций и возник феномен антилукашенковского голосования, итоги которого до настоящего времени белорусские власти и СМИ категорически не признают.

Итак,

А. Лукашенко всегда славился поразительным умением не только не учиться на собственных ошибках, но и никогда их не признавать. А. Лукашенко президент видит в собственном народе главного врага своей власти и просто жертвует гражданами собственной страны в угоду своей новой фантастической версии – поменять этикетки на российской вакцине и мгновенно стать мировым лидером, ставшим во главе борьбы со смертельно опасной пандемией. Понятно, что на что-то А. Лукашенко надеется: на фоне такого украденного «успеха» с «белорусской» вакциной никто уже не вспомнит о фальсификации президентских выборов 9 августа 2020 г.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».