Ученые раскрыли тайну «красных камней» на Земле и Марсе 10.02.2021, 13:07

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Исследование провели в американском университете Рутгерса.

Некоторые камни стали ржавыми и в итоге покраснели. Американские ученые из университета Рутгерса провели исследование и раскрыли эту тайну, которая позволяет проанализировать климат позднего триаса более двухсот миллионов лет назад, пишет lenta.ua.

По словам ведущего автора научной работы Кристофера Лепре, покраснения пород можно заметить в скалах Нью-Джерси или в южно-западном регионе США и он связан с гематитом – природным минералом. Горные участки красного оттенка есть на Земле и Марсе, потому исследование позволит понять марсианский фактор.

Ученые полагали, что концентрации минерала отслеживают 14,5 млн лет муссонных дождей позднего триаса над аризонским плато Колорадо, когда тот еще находился на континенте Пангея. Автор работы проанализировал связь между эволюцией сухопутных позвоночных, климатическими условиями и отклонениями в окружающей среде. Был измерен спектр видимого света для определения концентрации гематита в покрасневших камнях.

Ранее считалось, что появление такого оттенка спровоцировано реакцией между железом в скалах и воздухе, потому никто много лет не обращал особого внимания на гематит. Ученые намерены провести детальный анализ горных пород на плато Колорадо.

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