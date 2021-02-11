Свободные спортсмены предложили лишить режим еще одного турнира

Свободные спортсмены предложили лишить режим еще одного турнира2
- 11.02.2021, 12:12
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БФСС обратился в Международную федерацию велоспорта.
Белорусский фонд спортивной солидарности хочет перенести из Беларуси чемпионат Европы на треке. Его проведение запланировано на 23-27 июня в Минске, сообщает "Трибуна".
С этим предложением БФСС обратился в Международную федерацию велоспорта.
"Белорусский фонд спортивной солидарности выражает свою глубокую озабоченность по поводу проведения чемпионата Европы на треке в Беларуси. Проведение такого турнира можно рассматривать не только как несоответствие решению МОК, но также как угрозу имиджу и репутации велоспорта", — говорится в обращении.
По мнению авторов письма, проведение турнира грозит опасностью спортсменам, болельщикам, официальным лицам и волонтерам.
Они упоминают о переносе чемпионата мира по хоккею. Этому решению предшествовало множество заявлений со стороны политиков, спортсменов и представителей гражданского общества.
Как известно, из-за политической ситуации из Беларуси был перенесен чемпионат мира по хоккею, а также чемпионат мира по современному пятиборью. Кроме того МОК применил бессрочные санкции против НОК Беларуси.