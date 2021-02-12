Таракана могут лишить еще одного международного спортивного турнира 3 12.02.2021, 13:06

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Этапу Кубка мира в Раубичах присвоен статус неутвержденного.

Международный союз биатлонистов присвоил этапу Кубка мира в Беларуси, который должен пройти в 2022 году, статус неутвержденного, окончательное решение должно быть принято не позднее сентября, сообщает «Трибуна».

«Исполнительный комитет IBU примет решение подтверждении или нет мероприятия не позднее сентября 2021 года. Исходя из ситуации в Беларуси и перспектив на данный момент», — говорится в сообщении.

Исполком согласился выделить федерациям дополнительное финансирование в размере двух миллионов евро.

Этап Кубка мира по биатлону в спорткомплексе Раубичи должен пройти в начале марта 2022 года.

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