Вояж в Казахстан: белорусские хоккеисты проиграли три матча подряд 9 12.02.2021, 15:23

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Фото: пресс-служба ФХРБ

Подопечные Михаила Захарова проиграли все матчи турнира.

Во время своего вояжа в Казахстан, где национальная сборная Беларуси принимала участие в турнире PariMatch Qazaqstan Hockey Open 2021, подопечные Михаила Захарова проиграли все матчи, пишет сайт naviny.by.

Кроме непосредственно поединков турнира (белорусы уступили национальной сборной Казахстана, олимпийской сборной России) «красно-зеленые» сыграли выставочный матч второй сборной Казахстана.

Вот как завершились встречи:

Казахстан — Беларусь — 5:2;

Беларусь — Россия (олимпийская) — 2:4;

Казахстан-2 — Беларусь — 3:2 (ОТ).

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